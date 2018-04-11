曾文生接經濟部政次 明找部長拜碼頭

2018-04-11 10:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林潔玲 ╱即時報導



行政院宣布懸宕五個月的經濟部政務次長，由高雄市政府經濟發展局長曾文生接任。經濟部長沈榮津今（11）日在立法院表示，明日將會與次長曾文生碰面交流，預計會談到上任日期等，初步規劃負責能源與國營事業業務，相關詳細部分明日才會與其談論。

58年次的曾文生現任高雄市政府經發局局長，畢業於國立台灣大學土木工程學系，長期從事勞工運動。曾擔任過立法院立委助理，是勞工陣線高雄分部的總幹事，也擔任過勞工陣線文宣部的主任，及事業聯盟發言人，也在台灣智庫擔任研究員、青輔會時代擔任主委辦公室專委，高雄市政府市長長辦公室主任等，未來將轉任經濟部次長。

經濟部長沈榮津針對人事問題也給予信心，認為曾文生過去在高雄服務，對於水、電的議題不會陌生，未來初步將負責能源與國營事業等業務，但沈榮津強調，相關細節仍待明日曾文生來碰面後，包括上任時間等會一併來討論。

此外，由於目前南部水情吃緊，根據水利署的今日更新的水情展望，未來兩周受大陸冷氣團及東北季風影響，僅東半部偶有短暫雨，其餘地區多雲到晴天氣，未來第1季雨量可能偏少。

而苗栗地區為一階限水黃燈，台南及澎湖地區為水情稍緊綠燈，其餘地區為水情正常藍燈，目前為南部最旱時期，水利署指出將特別關注水情變化。

沈榮津則強調，在梅雨季尚未來臨之前，水利署會想辦法控制水量管理撐到梅雨季。根據水利署資料，以南部來說，台南供水區嘉南農田水利會，會持續加強灌溉管理及分區輪灌等節水措施，並利用掌水工提升節水力道。

例如春季雜作已在3月10日配合降雨節水提前五日供灌完成，一期稻作目前為本田期間用水量可減少，3月1日起採供灌八日停供八日，並配合降雨再節水供灌，總計節水約7,600萬噸。

南化水庫持續加強自甲仙堰引水並管控出水量，且由高雄北送支援水量，確保台南及高雄區域供水穩定，以5月底不進入影響民生及產業的三階限水（分區限水）為目標。