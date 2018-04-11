NEC與日本NICT共同成功研發AI優化網路資源分配

2018-04-11 00:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



NEC日前與日本國立研究開發法人「情報通信研究機構」(NICT)共同研發運用AI分析網路流量特徵並自動予以分類的技術，並在2018年2月成功完成實證實驗。

本次實驗，是以NIST研發用網路（供測試）之JGN與RISE，加上網路封包中介管理器，且運用了NEC的「Context-aware Service Controller」。

「Context-aware Service Controller」屬於NEC尖端AI技術群「NEC the WISE」之一，運用深度學習技術，從網路流量的時序資訊擷取出流量特徵，針對服務類型進行自動分類，並將各服務的網路運用狀態予以可視化。以往需要仰賴網管進行分類的情況，藉此能夠有效減輕事前設定的作業負擔。

本次實驗，運用了沖繩-大阪、沖繩-札幌、沖繩-東京的職棒隊伍沖繩春訓轉播影像、IP攝影機畫面、一般網路流量（網頁瀏覽等），將這三種網路流量輸入到Context-aware Service Controller，學習各自的流量特徵。學習完成後，將以上幾種網路流量輸入至學習模型，系統即可根據流量的特徵，進行各服務的自動分類。

透過本次實驗的結果，不僅能由流量特徵來進行網路服務的自動分類，並將運用網路的狀態予以可視化，更能進一步依據各服務的需求，將網路資源做出最適當的分配。