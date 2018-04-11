NEC與日本NICT共同成功研發AI優化網路資源分配
NEC日前與日本國立研究開發法人「情報通信研究機構」(NICT)共同研發運用AI分析網路流量特徵並自動予以分類的技術，並在2018年2月成功完成實證實驗。
本次實驗，是以NIST研發用網路（供測試）之JGN與RISE，加上網路封包中介管理器，且運用了NEC的「Context-aware Service Controller」。
「Context-aware Service Controller」屬於NEC尖端AI技術群「NEC the WISE」之一，運用深度學習技術，從網路流量的時序資訊擷取出流量特徵，針對服務類型進行自動分類，並將各服務的網路運用狀態予以可視化。以往需要仰賴網管進行分類的情況，藉此能夠有效減輕事前設定的作業負擔。
本次實驗，運用了沖繩-大阪、沖繩-札幌、沖繩-東京的職棒隊伍沖繩春訓轉播影像、IP攝影機畫面、一般網路流量（網頁瀏覽等），將這三種網路流量輸入到Context-aware Service Controller，學習各自的流量特徵。學習完成後，將以上幾種網路流量輸入至學習模型，系統即可根據流量的特徵，進行各服務的自動分類。
透過本次實驗的結果，不僅能由流量特徵來進行網路服務的自動分類，並將運用網路的狀態予以可視化，更能進一步依據各服務的需求，將網路資源做出最適當的分配。
NEC表示，今後將運用本次實驗結果，將Context-aware Service Controller與網路虛擬化解決方案等適用電信業者的解決方案進一步在日本與全球拓展，推動導入SDN/NFV（網路功能虛擬化），為電信業者提供更加優質的通訊服務。
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