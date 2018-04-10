2018NEC世界兒童自然營 台灣首度赴日參加

2018-04-10 23:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



由NEC贊助並委託日本公益財團法人KEEP協會舉辦的環境教育計畫「NEC世界兒童自然營」，已於3月24日～3月26日的3天期間，讓印尼、台灣、中國、日本、菲律賓、馬來西亞學童們活用ICT交流，日前已圓滿結束。繼去年馬來西亞學童參訪日本後，2018年由台灣學童首度前往日本參加營隊活動。

本計畫屬於NEC集團社員的的社會貢獻活動之一，目的在養成孩童對自然環境的感受性、強化世界觀之外，也希望驗證是否能運用ICT在環境教育上，因此自2008年起，每年都會舉辦這項營隊活動。

NEC表示，活動期間，在印尼、中國、日本、菲律賓、馬來西亞五地的學童，安排活動內容包括：走訪山林，用天然素材進行勞作、料理等自然體驗，並運用Skype視訊會議方式來彼此交流不同的文化特色，並由NEC社員、當地NEC分公司社員們協助本次活動進行。另外，今年邀請兩位台灣學童前往日本參加NEC世界兒童自然營活動，一同學習防災的重要。

本次參與營隊活動的兩位台灣學童，都來自雲林縣口湖鄉的「成龍溼地」，在活動中介紹家鄉特色，包括當地地層下陷的議題，以及「成龍溼地國際環境藝術節」藝術家駐村期間的互動過程。