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momo與PChome三月營收增溫 創同期新高

2018-04-11 02:21中央社 台北10日電

momo富邦媒今天公布3月合併營收新台幣32.4億元，年增29.7%；PChome網路家庭3月合併營收26.73億元，年增17%，都創歷年同期新高。

受惠於「38女王節」及春天換季需求助攻買氣，富邦媒3月合併營收達32.4億元，年增29.7%，再創歷史同期新高；累計今年第1季合併營收101.8億元，年增34.3%，單季營收及年成長率都創上市以來新高。

富邦媒表示，今年第2季迎來零售業上半年最大檔期母親節，及3C消費盛事線上春電展等活動，加上夏季商品早鳥買氣增溫，營運可望維持穩定表現。

今年第1季營收及年成長率創上市以來新高，富邦媒表示，品牌商品積極合作、倉儲物流效率提升、行銷活動多元化及行動購物持續優化等營運策略已漸浮現成效，尤其網路購物自去年起逐季加速成長，今年第1季營收年增率更達42.6%，表現亮眼；此外，行動購物也是重要成長引擎，第1季年增率達71%。

網路家庭3月合併營收26.73億元，年增17%，創歷年3月最高營收表現；累計今年1到3月合併營收81.95億元，年增18.4%。

網路家庭表示，3月網購業績大量挹注營收能量，較去年同期成長21%，並達成連續12個月維持兩位數百分比成長紀錄；3月來自行動端業績成長幅度為PC（個人電腦）端的4.5倍，將為第2季營運增添動能。

營收富邦媒

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