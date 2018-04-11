企業誠信論壇／楊偉甫：落實環境永續 盡社會責任

2018-04-11 02:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



台電董事長楊偉甫。 分享 facebook

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台電董事長楊偉甫表示，「誠信」是企業經營的基礎，更是企業社會責任的核心價值；台電貫徹誠信經營理念，持續推動並落實「環境永續」的企業社會責任。

經濟部與台電公司將於4月25日共同舉辦企業誠信論壇，由經濟日報協辦，楊偉甫將出席本論壇，並以「企業落實誠信經營與永續發展標竿分享」為題發表演講；論壇也邀請多位產、官、學專家探討誠信經營、永續發展、企業社會責任等議題。

楊偉甫表示，台電公司的經營理念首重誠信，以「堅持誠信正直廉潔樸實不浮誇」、「如實揭露營運資訊主動與社會對話」、「建立與利害關係人互信雙贏的關係」做為誠信經營的行動指引；對內，訂定誠信規範、推動真誠領導，透過內部控制與風險管理，來穩固公司治理；對外，強化資訊揭露、爭取社會信賴。

台電官網設置「資訊揭露」專區，公布社會大眾最矚目的「電力供需、發電、經營、用戶、環境、工程」等六大面向資訊，其中也包含發電、供電和機組運轉即時資訊，滿足社會知的權利。

台電公司推行企業社會責任的策略，是在「以友善環境及合理成本」的基礎上，做好「穩定供電」。自2009年起成立永續發展委員會，透過「經營發展」、「永續環境」及「社會責任」三個推動小組，分析外部環境與政策變化，據以規劃台電公司短中長期的永續發展策略及重大議題辨認。

楊偉甫說，企業永續發展的關鍵，在於與利害關係人的誠信互動，「用戶」是台電利害關係人的重中之重，「不分晝夜守護台灣光明」是所有台電人共同的信願，也是「誠信經營」的核心價值所在。面對能源轉型政策，台電公司在「穩定供電」與「合理電價」等關鍵議題遭遇重大挑戰，台電透過新電價公式，建立一套公正、公開、透明的電價專業審查制度及運作機制，希望藉由促進電價合理化的推動，以合理利潤填補虧損，來換取永續發展的契機。