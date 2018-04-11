古書今贏／辦公室戀情 考驗智慧

2018-04-11 03:27 經濟日報 劉順杰



4月是一年之中最美麗的月份，天氣由寒轉暖，山峰樹木青蔥翠綠、花草萬物生趣蓬勃。

學生時期初體驗男女同班，記得時任國文的曾仕良教授曾意味深長的說：「你們的相處分成三個階段，剛開始觀察探索，大家都『相敬如冰』；認識久了，就『相敬如賓』；等到一混熟，馬上變成『相敬如兵』，請好自為之吧！」

京劇白蛇傳中，出生在漢光武帝辛巳年辛巳日巳時出生的白蛇（白素貞），前後修煉超過1,300年，加上吞了蛤蟆精（法海和尚前身）600年的功力，可說本事高強，受到金慈聖母點化後，心頭小鹿突然砰砰跳，決定下山報恩。

逆旅中，白素貞收伏了小青，主僕二人在清明時節，來到杭州西湖，「巧遇」掃墓完正欲乘船的許仙，三人同船共渡時，船家搖槳唱起船歌：「最愛西湖二月天，斜風細雨送遊船，十世修得同船渡，百世修來共枕眠。」譜下了千古奇戀。

有的企業經營者，鼓勵辦公室戀情並樂觀其成，他們認為夫妻能在公司上班，代表向心力高；有的企業經營者對此持保留態度，認為夫妻檔容易把情緒帶到家庭和公司，如果掌握公司關鍵技術，容易產生弊端。

職場上部分適婚未婚者，往往具備能力強、忠誠度高的特性，受到經營者的「器重」，以至於常被要求長期長程出差加班；有些則是因為產業特性和工作環境單一，以致缺乏休憩與異性交往機會。

雖然婚與不婚，純屬私領域範圍，經營者無權無力過問，如能適時適度給予關照方便，更能展現企業的體貼溫馨。

職場男女到了願婚階段，總希望不要所託非人，有時遇到詢問，要怎樣才不會上了「賊船」？

我總會告訴當事人：「不想遇到恐怖情人，先看他（她）跟那些人在一起？人前人後怎麼做？生活習性和價值觀有點差距沒關係，但是要願意真誠接受，不要認為對方的付出，都是理所當然，因為認知差異分開，要做到好聚好散。」

有時我會提醒：對方的生活環境和習性，或多或少都會承受原生家庭的影響，看似正面、負面的表像，在未來實際生活時，都可能翻轉成黑點、亮點。

例如：視錢財如糞土，只是拜金子（女）、體貼入微也許是缺乏主見、交友廣闊可能變成四海遊俠；固執保守看起來頑固不通，卻可能堅忍負責…。

多看、多聽、多問、多想，以後才會少煩惱。

和對方的家人相處也很重要，俗話說「丈母娘看女婿，愈看愈有趣」，推測起來，應該是女婿比老公更會討好岳母，有些岳父不喜歡女婿的原因，除了前世情結，大半是害怕女婿跟自己一樣壞。

不過，也有慧眼獨具，先下手為強的岳父：孔子的學生公冶長，曾含冤坐牢，孔子照樣招他為婿；授業過程，又發現公孫閱（南容）了不起，趕緊替兄長孟皮作主，把姪女嫁給他，兩個女婿表現都是好棒棒，名列賢人榜，沒讓孔子失望。

春暖花開，好鳥相鳴，職場男女，只要有情，窈窕淑女和君子可以互逑，不會因為向左走向右走，錯過了擦肩機會，都能圓滿結果。

（作者是易群企管資深顧問，本專欄隔周三刊登）