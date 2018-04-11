親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六福皇宮將熄燈
收益成長專區
2018報稅須知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

智慧經營／聯聚建設董事長江韋侖 有套100缺點經營學

2018-04-11 03:26經濟日報 陳美玲

聯聚建設董座江韋侖表示，每一個完工建案，都會要求各單位找出100個缺點，供自我改...
聯聚建設董座江韋侖表示，每一個完工建案，都會要求各單位找出100個缺點，供自我改進，為的是下一個新案不犯同樣的錯誤。 記者陳美玲/攝影
分享

「台中豪宅一哥」聯聚建設董事長江韋侖表示，超過20年的品牌之路，一路走來始終戰戰兢兢，尤其地震發生頻繁的台灣，居住安全更是建商對消費者承諾的第一要務，像是「中雍大廈」、「瑞和大廈」，公司主動將耐震係數提升到0.409G，遠高於法規的0.288G，這就是建商對客戶、社會負責任的態度，也是聯聚建設的經營理念。

不計成本 高標準要求

提到聯聚建設，外界總會以「豪宅一哥」的封號來稱呼，因為從選地、產品規劃、施工、建材挑選、社區完工、客戶服務、物管進駐等，背後的靈魂人物就是江韋侖，他不僅從頭到尾包辦，更以追求完美、近乎苛求的態度來要求自己的每個建案

「每一個完工建案，我都會要求各單位找出100個缺點，供自我改進，為的是下一個新案不犯同樣的錯誤。」江韋侖說。

記者陳美玲/攝影
記者陳美玲/攝影
分享

雖然聯聚建設已是台灣豪宅建築學習的標竿，不過江韋侖說，我也有做過錯誤的決策，以2009年完工的「聯聚信義大廈」為例，當時我覺得建築要蓋得好，成本一定不能省，所以每個細節、每件事情都以最貴的成本投入，像是大樓外牆全數採用進口原石加上細膩雕刻工法呈現，不過對於地震頻繁的台灣來說，樓高23層樓的建築物過重，未來可能有外牆石材掉落的疑慮。

江韋侖指出，錯誤的決策就是要修正，不能等到遺憾或是問題發生才來解決，因此聯聚開始主動與客戶溝通，希望進行外牆健檢與進化外牆工程，將材質改為輕量化材質，所有的費用聯聚建設願意負擔，在取得客戶同意後，並開始著手進行，這是聯聚建設對自我的要求，以及對客戶負責任的態度。

江韋侖表示，最難的是施工過程，因為住戶、行人的安全性不能受影響，因此健檢工程採用高成本的荷蘭進口最新技術HEK施工平台，搭配軌道作業車，讓施工人員可以在更安全的保護下進行檢修工作，不僅大幅提升施工品質，更確保施工人員的安全，兼具維護住戶居住品質。

江韋侖的自我要求嚴謹，加上工程施作過程細膩，原本3,000萬元預算，超支近七成、耗費近5,000萬元，「這是聯聚建設對客戶負責任的態度，能夠讓客戶放心才是最重要的事。」江韋侖說。

不僅「聯聚信義大廈」主動進行建材調整，該棟大廈之後所有聯聚建設的建案也全面採用外牆裝修輕量化的規劃設計；不僅如此，聯聚建設更主動提升建築物的耐震標準。

記者陳美玲/攝影
記者陳美玲/攝影
分享

耐震建築 對客戶負責

江韋侖表示，按照台中七期新市政中心耐震規定，建築物的耐震係數需達到0.288G，不過以今年完工的「泰和大廈」來說，已主動升級至0.33G，「中雍大廈」、「瑞和大廈」更提升到0.409G，也就是建築物可抗七級地震，這是建商對客戶、社會負責任的態度，因為住戶的居住安全不容妥協。

建築作品始終引領豪宅市場的聯聚建設，面對房市進入盤跌格局，江韋侖指出，接下來集團不僅深耕高價市場，更將跨入中價市場，這不僅是因應市場需求，更是集團的社會責任。

江韋侖表示，過去聯聚建設深耕在總價8,000萬元以上的豪宅市場，未來規劃以理仁建設品牌做出產品區隔，計畫推出總價在2,000萬元上下的50~60坪中價位產品，目前已經評估一些不錯的土地，像是美術館區等，希望能讓更多消費者感受到集團建築實力。

除了跨足住宅中價市場，聯聚建設也同步將開發案觸角延伸至辦公大樓，並評估揮軍百貨商場領域。江韋侖說，聯聚首筆頂級辦公大樓案「中雍大廈」將在明年落成，為了不負地主「打造最高品質大樓」的請託，公司特別興建「89辦公大樓」先試做。

江韋侖指出，「89辦公大樓」誕生，不僅是對商辦大樓試做，把好的部分移到「中雍大樓」，不好的部分持續修改，把首筆頂級商辦建案做到完美，更重要的是，希望做到不負地主所託，給客戶最好的成品，這就是聯聚建設品牌的DNA。

豪宅建案建商

相關新聞

古書今贏／辦公室戀情 考驗智慧

2018-04-11 03:27

上班卒仔照子放亮／同理心

2018-04-11 03:27

長照點線面／失智者飲食照顧學問大

2018-04-11 03:27

企業誠信論壇／楊偉甫：落實環境永續 盡社會責任

2018-04-11 02:16

華航長榮航 Q1雙位數成長

2018-04-11 01:56

航運三雄揚帆 樂觀景氣

2018-04-11 01:55

台塑在美產能 要找新市場

2018-04-11 01:55

Q2旺季報到 台塑四寶營運樂觀

2018-04-11 01:41

台塑、南亞、台化 獲利報喜

2018-04-11 01:41

精醫協會成立 百家業者挺

2018-04-11 00:46

台塑三寶看好第2季 台化相對保守

2018-04-10 21:20

土豪變型男 陳光標想再來台做慈善

2018-04-10 17:47

經濟日報助攻 即時媒合搶商機

2018-04-10 14:30

中電跨足綠生活 鎖定新建案導入新風系統

2018-04-10 13:44

東森購物差異化突圍 全年獲利拚高

2018-04-10 13:15

機場捷運房市回穩？ 青埔房屋交易實價跌到2字頭

2018-04-10 11:00

康友新產能持續加入 Q2可望取得印尼藥證

2018-04-10 10:30

不只離岸風電 上緯風機葉片化學材料銷陸

2018-04-10 10:01

東陽Q1營收62.45億元年增4% 同期新高

2018-04-10 09:44

長榮 獲最佳航空四大獎

2018-04-10 01:30

南台灣龍頭漢神百貨拚轉型 新舵手南野雄介將北上展店

2018-04-10 01:30

寶勝私有化 律師：須達門檻才能過關

2018-04-10 01:30

機械大廠啟動併購

2018-04-10 01:30

寶成旗下 寶勝私有化告吹

2018-04-10 01:30

光陽與Gogoro互踩地盤 骨子裡要的根本不同

2018-04-09 11:12

賣米也玩客製化 三好米營收逆勢創新高

2018-04-09 11:10

行銷最錢線／意義建構模式 擴大品牌影響力

2018-04-09 00:01

智慧經營 ／許璋瑤…活用數據 聰明工作

2018-04-09 00:01

和大董座專訪／鋪路女兒接班 帶著採購議價

2018-04-09 00:00

和大董座專訪／和大擁關鍵技術 訂單塞爆

2018-04-09 00:00

新南向論壇／戴謙：搶攻東協 結盟當地大咖

2018-04-09 00:00

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35

全國唯一獲歐盟EN認證 其禾電梯揪安心

2018-04-09 10:00
看更多

熱門文章

六福皇宮將不續租 業界震撼

2018-04-10 15:42

營收追不上房租！六福皇宮年底熄燈 執行長淚崩

2018-04-10 18:41

新制勞退金平均月領3萬 他們怎麼做到的？

2018-04-10 16:17

今年報稅注意 六大不同搶先看

2018-04-10 11:00

六福皇宮熄燈 集團年損失近12億元營收

2018-04-10 17:52

房東國泰人壽：六福皇宮建物已20年 內部設備須整修

2018-04-10 17:26

有高官花數百萬買保險…小英、彭淮南不靠這招理財

2018-04-10 09:00

回應六福皇宮 國泰：不動產租金收益須達金管會設門檻

2018-04-10 19:51

機場捷運房市回穩？ 青埔房屋交易實價跌到2字頭

2018-04-10 11:00

綜所稅國稅局最愛查什麼？ 會計師這麼說

2018-04-10 12:08

大學生是違建租屋大戶 巢運：教育部別再擺爛了

2018-04-10 12:09

勞退新制開辦13年 他們如何月領3萬元?

2018-04-10 16:26

六福皇宮年底熄燈！ 房東國泰人壽另有計畫

2018-04-10 18:04

六福皇宮吹熄燈號 業者：消費者權益不受影響

2018-04-10 18:14

國泰金拿下第1季獲利冠軍 僅3個月獲利衝破200億

2018-04-10 19:49

集團去年慘虧逾10億 六福皇宮設停損點止血

2018-04-10 21:52

台灣資產1.5億元以上「好野人」 約8200位

2018-04-10 16:50

美中貿易戰告上WTO 台灣爭取第三國參與

2018-04-10 10:25

5月要報稅了 4月27日起開放查詢所得及扣除額資料

2018-04-10 17:20

平均餘命變了 勞退新制改成這麼領

2018-04-10 16:20

勞退新制一次領 平均才領這麼多

2018-04-10 16:23

為官位拋妻棄女？ 資策會執行長于孝斌發聲明：無關聯性

2018-04-10 17:32

新光鋼跨入風電 Q1營收亮眼股價創10年高

2018-04-10 11:02

主計總處今發布3月CPI 估物價漲勢趨緩

2018-04-10 05:59

台企業爭赴陸掛牌 謝金河：沒三兩三別上梁山！

2018-04-10 17:12

曾文生傳接任政次 經濟部：上任日期未定

2018-04-10 10:46

中國信託推臻富家理財 目標鎖定億元以上8千名大戶

2018-04-10 19:22

台積電3月營收寫驚奇 衝破千億創歷史新高

2018-04-10 14:14

六福皇宮開業近20年 韓星來台也住過

2018-04-10 20:44

上海商銀配息1.8元 首家突破銀行法上限

2018-04-10 11:47

長假後交易爆量塞車 中信銀：已排除

2018-04-10 14:56

寶佳戰台新 許德南無端受牽連

2018-04-10 12:16

報稅新增QR code申報 估逾200萬戶受惠

2018-04-10 20:38

中國放寬外資准入 投顧：台灣未必直接受惠

2018-04-10 19:24

土豪變型男 陳光標想再來台做慈善

2018-04-10 17:47

不只離岸風電 上緯風機葉片化學材料銷陸

2018-04-10 10:01

推反毒 辜仲諒：怕台灣發生類似情況

2018-04-10 10:34

科技部拚量子電腦 年砸7千萬輔導團隊研發

2018-04-10 11:54

包租公國壽五年租金收411億元 成長近四成

2018-04-10 20:49

經部推無人載具條例 自駕車可到開放馬路上實驗

2018-04-10 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top