智慧經營／聯聚建設董事長江韋侖 有套100缺點經營學

聯聚建設董座江韋侖表示，每一個完工建案，都會要求各單位找出100個缺點，供自我改進，為的是下一個新案不犯同樣的錯誤。 記者陳美玲/攝影 分享 facebook

「台中豪宅一哥」聯聚建設董事長江韋侖表示，超過20年的品牌之路，一路走來始終戰戰兢兢，尤其地震發生頻繁的台灣，居住安全更是建商對消費者承諾的第一要務，像是「中雍大廈」、「瑞和大廈」，公司主動將耐震係數提升到0.409G，遠高於法規的0.288G，這就是建商對客戶、社會負責任的態度，也是聯聚建設的經營理念。

不計成本 高標準要求

提到聯聚建設，外界總會以「豪宅一哥」的封號來稱呼，因為從選地、產品規劃、施工、建材挑選、社區完工、客戶服務、物管進駐等，背後的靈魂人物就是江韋侖，他不僅從頭到尾包辦，更以追求完美、近乎苛求的態度來要求自己的每個建案。

「每一個完工建案，我都會要求各單位找出100個缺點，供自我改進，為的是下一個新案不犯同樣的錯誤。」江韋侖說。

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雖然聯聚建設已是台灣豪宅建築學習的標竿，不過江韋侖說，我也有做過錯誤的決策，以2009年完工的「聯聚信義大廈」為例，當時我覺得建築要蓋得好，成本一定不能省，所以每個細節、每件事情都以最貴的成本投入，像是大樓外牆全數採用進口原石加上細膩雕刻工法呈現，不過對於地震頻繁的台灣來說，樓高23層樓的建築物過重，未來可能有外牆石材掉落的疑慮。

江韋侖指出，錯誤的決策就是要修正，不能等到遺憾或是問題發生才來解決，因此聯聚開始主動與客戶溝通，希望進行外牆健檢與進化外牆工程，將材質改為輕量化材質，所有的費用聯聚建設願意負擔，在取得客戶同意後，並開始著手進行，這是聯聚建設對自我的要求，以及對客戶負責任的態度。

江韋侖表示，最難的是施工過程，因為住戶、行人的安全性不能受影響，因此健檢工程採用高成本的荷蘭進口最新技術HEK施工平台，搭配軌道作業車，讓施工人員可以在更安全的保護下進行檢修工作，不僅大幅提升施工品質，更確保施工人員的安全，兼具維護住戶居住品質。

江韋侖的自我要求嚴謹，加上工程施作過程細膩，原本3,000萬元預算，超支近七成、耗費近5,000萬元，「這是聯聚建設對客戶負責任的態度，能夠讓客戶放心才是最重要的事。」江韋侖說。

不僅「聯聚信義大廈」主動進行建材調整，該棟大廈之後所有聯聚建設的建案也全面採用外牆裝修輕量化的規劃設計；不僅如此，聯聚建設更主動提升建築物的耐震標準。

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耐震建築 對客戶負責

江韋侖表示，按照台中七期新市政中心耐震規定，建築物的耐震係數需達到0.288G，不過以今年完工的「泰和大廈」來說，已主動升級至0.33G，「中雍大廈」、「瑞和大廈」更提升到0.409G，也就是建築物可抗七級地震，這是建商對客戶、社會負責任的態度，因為住戶的居住安全不容妥協。

建築作品始終引領豪宅市場的聯聚建設，面對房市進入盤跌格局，江韋侖指出，接下來集團不僅深耕高價市場，更將跨入中價市場，這不僅是因應市場需求，更是集團的社會責任。

江韋侖表示，過去聯聚建設深耕在總價8,000萬元以上的豪宅市場，未來規劃以理仁建設品牌做出產品區隔，計畫推出總價在2,000萬元上下的50~60坪中價位產品，目前已經評估一些不錯的土地，像是美術館區等，希望能讓更多消費者感受到集團建築實力。

除了跨足住宅中價市場，聯聚建設也同步將開發案觸角延伸至辦公大樓，並評估揮軍百貨商場領域。江韋侖說，聯聚首筆頂級辦公大樓案「中雍大廈」將在明年落成，為了不負地主「打造最高品質大樓」的請託，公司特別興建「89辦公大樓」先試做。

江韋侖指出，「89辦公大樓」誕生，不僅是對商辦大樓試做，把好的部分移到「中雍大樓」，不好的部分持續修改，把首筆頂級商辦建案做到完美，更重要的是，希望做到不負地主所託，給客戶最好的成品，這就是聯聚建設品牌的DNA。