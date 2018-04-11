長照點線面／失智者飲食照顧學問大

2018-04-11 03:27 經濟日報 蕭華岑



「吃飯」這件事對失智症照顧者來說是每天的挑戰！由於失智君每個階段的飲食行為表現與需求的轉變，在用餐上出現許多令照顧者感到不愉快的行為反應，吃飯如同作戰，照顧者倍感壓力。

失智君的飲食行為多樣性會隨之變化，因為大腦功能逐漸退化，在飲食上的表現像是「忘記吃過了，以為還沒吃因而重複要求吃」，但也並不是所有的失智君都會重複要求吃東西，也有出現食慾改變、忘記進食，甚至拒食…等這些飲食行為的差異以及分辨能力下降。

例如：「不會分辨食物可不可以吃、是否吃飽了、吃多少才夠、看到食物就吃」；或是習慣改變，如「想煮飯或每天吃同樣的食物、想以相同順序吃、想在固定時間吃、需要很長時間吃、用手抓食物」；喜好改變，以前喜歡現在不愛了、注意力不集中，食物含在嘴裡但不嚼、口嚼食物但不吞等等。

此外，隨著腦部退化進展，吞食能力亦下降，如「吃飯喝水嗆咳、口含食物不吞、需要花長的時間來吞、需要餵食」等等的行為。

該給失智君吃什麼，才能延緩失智退化？銀杏、椰子油好嗎？這是許多失智症照顧者的疑問。

地中海飲食對於預防／延緩失智有研究實證支持，以地中海飲食為基礎來準備三餐是目前失智飲食照顧極力推廣的飲食模式。其強調多吃五色蔬果、彩虹蔬果，選擇全穀雜糧、豆類、堅果（每天一小匙）、橄欖油，深海魚；適量乳製品，如乳酪或優格；少吃紅肉（飽和性脂肪）、少量紅葡萄酒，這類食物富含天然抗氧化物，例如維生素B群、葉酸、β胡蘿蔔素、維生素C、E等。

值得一提的是，失智者不同階段所展現的營養需求大不相同，所以飲食照顧者首先要能掌握幾件事，包括：

失智君出現的飲食行為、失智君的營養狀況（身體質量指數BMI可以初步獲得了解）、失智君的飲食喜好、牙口吞嚥功能、失智共病（慢性病）、個性/性格/情緒，以及用餐環境等，綜合考量這些因素，是失智飲食照顧的重要關鍵。

吃飯過程是傳遞家人愛與關懷訊息的最佳時機，對於失智家庭而言，吃飯學問雖然大，但只要「了解、有愛、有包容」，失智家庭的餐桌上一樣可以吃出幸福的味道。

（作者是國立臺南護理專科學校護理師/營養師、受恩獅子軍（失智症照顧者互助社群）家屬諮詢營養師，本專欄每周三刊登）