不畏景氣寒流 凱達飯店住房率衝破五成

2018-04-10 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



凱撒飯店旗下品牌「凱達大飯店」去年11月開幕迄今，住房率已達五成，今年有望達到六成目標。凱達總經理皮金營表示，目前商務客跟國旅客的比重僅個位數，目標是拉高到15％~20%。

凱撒飯店連鎖副總裁兼凱達大飯店總經理皮金營今（10）日表示，凱達有745個房間，為全台房間第二多的飯店。去年11月開幕迄今，住房率已達五成，已非常接近損益兩平，預計今年住房率可達六成。

皮金營説，入住凱達飯店以日本客最多，占比達35%，其次是韓國客25%，但最近發現韓國客成長速度非常快。

皮金營指出，國旅及商務客僅個位數，仍然偏低，目標是把這二者的比重拉高到15%～20%，特別是毛利高的商務客，比重一定要提高。

凱達大飯店與萬華車站共構，近捷運龍山寺站，以地理位置看，似乎較難吸引商務客。但皮金營觀察到，凱達附近的花園酒店有商務客入住，所以短期目標是把花園酒店的商務客爭取過來。

與凱撒走高檔商務客不同，凱達定位是CP值高，適合觀光客。皮金營表示，凱達平均房價為3,200元（不含早餐及服務費），和西門町周遭的商旅房價差不多，加上剛落成所以房間設備新，在台北西部的飯店中頗具競爭力。