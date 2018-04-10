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六福皇宮將不續租 業界震撼

50多年首次！野柳開放夜間參觀

2018-04-10 17:28經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

配合交通部觀光局推動「2018海灣旅遊年」，北海岸及觀音山國家風景區管理處於4月20日（五）至28日（六）辦理「2018野柳石光－夜訪女王」全國級特色活動，這是野柳地質公園開放民眾參觀50多年來，首次開放夜間入園觀賞，已掀起一股參觀旋風。

北觀處今（10日）辦理活動記者會，觀光局副局長張錫聰到場致詞時表示，這次為野柳地質公園首度開放夜間入園觀賞，地質公園鬼斧神工的自然雕塑，結合光影特效，可以讓民眾有不同的夜間體驗，而隨後上場的國際福隆沙雕季，讓民眾可以「一見雙雕」，邀請民眾共襄盛舉享受自然的饗宴。

這項活動有4月20日（五）至28日（六）的「夜訪女王」活動，而4月21日（六）更是特別加碼舉辦「野柳音樂會」。為讓遊客有優質體驗，4月21日辦理的音樂會受場地限制僅限量300人，目前門票已銷售一空。

「夜訪女王」活動，基於夜間安全維護的考量，每晚限量500人為原則，此外園方提供夜間專人解說服務，已購票民眾可多加利用。

由於目前門票預售反應熱烈，假日門票已全數售完，有意參加的民眾可上網或透過電話購買，或向可樂旅遊、山富旅遊、中國青年旅行社、嚕拉啦旅行社等購買套裝旅遊商品。園方特別保留每日100張夜訪女王門票，供民眾現場購票。

這次夜間活動，多活動資訊可至以下網站查詢 ，野柳地質公園官網 http://www.ylgeopark.org.tw/content/index/index.aspx 

北海岸及觀音山國家風景區管理處於4月20日（五）至28日（六）辦理「2018野柳...
北海岸及觀音山國家風景區管理處於4月20日（五）至28日（六）辦理「2018野柳石光－夜訪女王」全國級特色活動。 記者楊文琪／攝影
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野柳女王

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