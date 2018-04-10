台灣扣件走向智慧化和高值化 國際扣件展國外買家踴躍

2018-04-10 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



第5屆國際扣件展今天在高雄展覽館開幕，415家廠商參展，1107個攤位各有特色吸引國外廠商觀展採購。高雄市經濟發展局副局長王宏榮代表高市府致詞，提及國內扣件整個產業正面臨勞動人力下滑的挑戰，產業正朝向自動化、智慧化努力，高雄的扣件業者正著手在產線上設置相關檢測感知器收集數據，向智慧製造生產模式邁進。

今年的國際扣件展由經濟部國際貿易局和高雄市經濟發展局共同舉辦，為期3天，不管參展廠商數與設置的攤位數都比前4屆多，主辦單位預估可吸引75國、2000多名國外買主觀展採購。

扣件展開幕第一天，主辦單位上午舉辦「扣件產業智慧加值研討會」，邀請美商微軟、瑞士商柏泰等國際知名大廠和金屬工業研究發展中心分享技術資訊；下午進行「國際扣件領袖高峰會」，邀請德商賓士、法商Vissart Europe、英商TR Fastenings等國際知名大廠和國內扣件大廠恒耀分享產業趨勢。

王宏榮今天致詞時指出國內螺絲產業面臨的挑戰和新契機。他表示，台灣的螺絲產業居全球前3名，高雄有完整螺絲產業特色聚落，但台灣正面臨少子化和進入高齡社會的挑戰，勞動人口逐年下滑，既有產業產線的自動化與智慧化將是台灣螺絲產業下一階段重要的發展方向，高雄的扣件業者也正著手在生產線上設置相關檢測感知器收集數據，向智慧製造生產模式邁進。

扣件業界面臨許多挑戰，除了產業自己努力，公部門又為產業做了什麼？王宏榮說，上個月經濟部傳統產業創新加值中心在楠梓開幕，高雄市政府這兩年來則致力推動「南台灣跨領域計畫」，結合金屬中心、工研院和南台灣各大學的能量，希望把ICT產業發展出來的數位化管理方式、數位化全球運籌能力引導到既有產業，政府目前積極解決五缺、法規等問題，期透過產官學研的合作帶動台灣和高雄整體製造產業鏈往高值化方向發展，幫助扣件產業掌握市場商機並厚實產業競爭力。