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獨／盼尋失聯6人 墜海黑鷹機骸14日打撈

英投資部長試吃無毒蔬菜 源鮮宣布赴英投資室內農耕

2018-04-10 15:58聯合報 記者曾增勳╱即時報導

英國國際貿易部投資部長Graham Stuart今天中午前往桃園市源鮮智慧農場，盛讚源鮮生產新鮮無毒蔬菜產品，源鮮董事長蔡文清宣布，選擇英國為海外投資的第一站，未來兩年內將在英國約克郡投資1800萬英鎊興建智慧農場。

Graham Stuart說，很高興源鮮在英國投資垂直室內農耕園區生產無毒蔬菜，第一個進入英國市場，該合作計畫象徵兩國雙邊貿易模式。

Graham Stuart表示，他昨天與總統蔡英文、經濟部長沈榮津會面，談及很多貿易合作機會，英國脫歐之後，會與全世界國家的貿易協定，重新簽定和調整，目前台灣與英國的貿易環境非常互惠友善，期待之後有更多合作機會。

Graham Stuart與桃園市長鄭文燦、蔡文清一起出席投資記者會，蔡文清說明英國投資案，他表示，源鮮評估英國消費能力高、消費量大，英國人喜歡吃生菜沙拉，因此以英國做為海外投資第一站，希望源鮮產品有一天像英國歷史日不落國一樣「日不落國」。

Graham Stuart參訪源鮮農場也現場試吃新鮮蔬菜，他表示，源鮮在英國約克郡投資1800萬英鎊的14層架垂直室內農耕園區，是走在農業領域前端，尤其垂直農耕園區有很高效率，引以為傲的產品無農藥、金屬、大腸桿菌汙染，是未來農業典範。

鄭文燦表示，源鮮生產蔬菜產量高、無農藥、碳酸鉀殘留成分，英國是歐洲投資跳板，源鮮決定赴英國投資，鼓勵台灣企業選擇英國投資，桃園與英國倫敦格林威治市洽談智慧城市協議，無人車技術先進，希望未來推動更多交流。

英國國際貿易部投資部長Graham Stuart（左）、桃園市長鄭文燦（中）互贈...
英國國際貿易部投資部長Graham Stuart（左）、桃園市長鄭文燦（中）互贈禮物，表達增進雙方交流意願，源鮮董事長蔡文清（右）一旁觀禮。記者曾增勳／攝影
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英國國際貿易部投資部長Graham Stuart（左）肯定源鮮英國1800英鎊投...
英國國際貿易部投資部長Graham Stuart（左）肯定源鮮英國1800英鎊投資垂直室內農耕園區投資案，桃園市長鄭文燦（中）、源鮮董事長蔡文清（右）與會。記者曾增勳／攝影
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英國國際貿易部投資部長Graham Stuart（左二）、桃園市長鄭文燦（右三）...
英國國際貿易部投資部長Graham Stuart（左二）、桃園市長鄭文燦（右三）、源鮮董事長蔡文清（右二）推廣無毒、無汙染蔬菜。記者曾增勳／攝影
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源鮮董事長蔡文清（右）說明源鮮選擇英國為海外投資第一站過程，英國國際貿易部投資部...
源鮮董事長蔡文清（右）說明源鮮選擇英國為海外投資第一站過程，英國國際貿易部投資部長Graham Stuart（左）與桃園市長鄭文燦（中）與會。記者曾增勳／攝影
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英國國際貿易部投資部長Graham Stuart（右一）參訪桃園市源鮮農場，與源...
英國國際貿易部投資部長Graham Stuart（右一）參訪桃園市源鮮農場，與源鮮董事長蔡文清（左一）現場試吃新鮮蔬菜，稱讚好吃。記者曾增勳／攝影
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