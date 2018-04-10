青埔買氣回溫？實價顯示去年交易量大減四成

2018-04-10 09:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



桃園青埔去年題材不少，市場頻傳買氣回溫訊息，但實價資料顯示，去年青埔房價持續下跌，買氣也不好，領航站和高鐵桃園站全年交易量均不到200件，較2016年大減四成。

台慶不動產資深研究員高俊銘表示，青埔近年建設多、房價回修不少，買氣仍不見回升，主要是房市歷經大起大落，不論投資置產，或自住換屋，都變得非常謹慎，雖有利多，也不會貿然搶進。

桃園青埔受惠高鐵與機場捷運兩大交通建設題材加持，先前房市火熱，建商大舉進場推案，投資客也蜂擁而入，短短兩三年，房價從二字頭飆漲到四字頭。

2014年房市反轉後，當地買氣瞬間急凍，新建案來客冷清，成屋交易也幾乎停擺。由於許多投資客認賠拋售，部分建商為減輕餘屋壓力，也大幅讓利求售，區域房價在2015、2016年快速回跌，回到二字頭。

去年初機場捷運通車，為青埔帶來一波看屋人潮，稍後華泰名品城二期開幕、國泰人壽國際商務城動工，市場對青埔房市後市開始轉趨樂觀，認為買氣應可逐步回溫，房價也可望止跌回升。

不過有巢氏房屋統計實價資料、行經青埔地區三個捷運站、周邊700公尺內的住宅交易，A17領航站去年交易168件，較前一年大減41%，A18高鐵桃園站去年交易195件，也比前年320件，大減39%，將近四成。

A19桃園體育園區站表現較好，去年共459件，較2016年小增3%。

價格部分，表埔三個捷運站去年全數走跌，領航站下跌5%最多，去年成交均價滑落到一坪20萬元，已到二字頭下限，桃園高鐵站和桃園體育園區站也微跌1~3%。

高俊銘分析，青埔先前由於供給過量、生活機能不佳、房價上漲過快，房價跌勢較其他地區明顯，歷經三年的調整修正，目前賣壓已降低，房價已回到相對合理價位，機捷通車、華泰名品城啟用，區域生活機能也提升不少。

按理說，買氣應該回升，但由於屋主、建商在利多題材激勵下，不再明顯讓利，甚至回漲，買方卻仍心有餘悸，去年交易量因此沒有增加反而重滑。