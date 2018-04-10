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管理講堂／人本經營三法寶

2018-04-10 03:11經濟日報 張威龍

初到沃爾瑪（Walmart）的員工都被諄諄告誡：你不是為經理或者主管工作，你和經理以及主管都只為共同的「老闆」工作，就是顧客。

顧客是沃爾瑪員工工資的發放者，是沃爾瑪員工的衣食父母！顧客的消費才使沃爾瑪員工有能力買房、買車，讓後代接受良好教育。

因此，沃爾瑪員工要用友好、禮貌和對顧客需求的充分關注，讓顧客真正享受一些從未享受過的關愛，讓他們每天都有賓至如歸的感覺，乘興而來，滿意而歸。

沃爾瑪強調要提供「最佳服務」，「要為顧客提供比滿意更滿意的服務」。

在沃爾瑪的辦公室有著儉僕的辦公桌，沒有豪華的裝修、昂貴的家具或者厚厚的地毯。

此外，沃爾瑪明文規定，職員因公出差時，要住廉價的旅館，且必須住標準雙人房。這樣做就是要將消耗降到最低。

門市裡諸如照明設施、空調設備等出於節約能源和降低成本的考慮，也實行統一管理。沃爾瑪的全體工作人員，自上而下都要為降低消耗、反對損耗努力，從而使得沃爾瑪的經營成本大大低於其他同行業競爭者。

無論在國內國外，沃爾瑪都盡最大可能在本地採購。供應商處在沃爾瑪供應鏈的開始端，對企業的經營效益有舉輕若重的作用。

沃爾瑪始終把建立同供貨商利益共享、共生共榮的關係放在重要位置，努力成為唇齒相依的戰略夥伴。

沃爾瑪通過網絡和數據交換系統與供應商共享信息，有時在店內安排適當的空間，讓供貨商自行設計佈置自己商品的展示區，以在店內營造更具吸引力和更專業化的購物環境。

零售商與供貨商之間的關係從互相制約、互有所圖的關係走向新型的互相合作、共生共榮的雙贏夥伴關係。

《老子》第67章提及：「我有三寶，持而保之。一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。 」意指：我有三個法寶，我掌握並珍視它們：第一是慈愛，第二是節儉，第三是謙讓。老子認為，「慈」、「儉」和「謙讓」三者是治理國家的三個法寶。也是理想的執政者必須具備的三個條件。

「慈，故能勇」。「慈」其根本含義是「以人為本，無為而治」。管理者只要能體現自然「無為」的精神，讓員工自由發展，便是真正的慈愛。老子所謂的慈，對管理者來說，含有以身作則的感化與模範作用。

「儉，故能廣。」管理者節約財物，企業就富裕。管理者，在生活上必須做到「儉」。就是在生活上，必須重視自我內在的精神生活，把外在自我的物質慾望放在次要地位。

「謙讓」即不憑自我主觀意志辦事，才能成為睿智的企業領導。這包含不爭、客觀、無私等思想在內。

「謙讓」還包含有大公無私的意思。所以高明管理者應當把自己放在後面，反而能贏得愛戴，把自己置於事外，反而能看清本質而得到生存，這就是因無私反而能成其私。

老子用天地的運行不為自己來比喻，理想的管理者行為應該無私，不先考慮自己的利害。這種大公無私的精神，對於管理者，是尤其重要的。沃爾瑪的成功，正是做到了老子的三寶。

沃爾瑪對待顧客關係的哲學是──顧客是員工的「老闆」和「上司」。

因此，企業經營以「慈」、「儉」和「謙讓」三寶，可以做到人本經營，並依此培養管理者的人格。

（作者是前科大管理學院院長/教授，本專欄每周二刊登）

沃爾瑪

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