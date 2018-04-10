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智慧經營／廖俊智…學術研究 聯結生活

2018-04-10 03:11經濟日報 黃文奇

中研院院長廖俊智前（2016）年上任後，成為我國第八任中研院院長。他，一頭灰白髮，雖然年屆六旬，卻一臉童顏，平時特別低調，除了公開場合外，鮮少聽他對外發表意見，但他重視「溝通」的程度，可能是歷任院長之最。

重視溝通 積極對外行銷

進一步說，廖俊智上任後，重視中研院對外「行銷」，把原本一般人難窺堂奧的學術殿堂，試著以最親民的方式傳遞出去。

譬如，中研院去年成立的「研之有物」網站，就以科普的方式，將學術研究與日常生活的關係連結起來，用「低調無聲」方式介紹給大眾。

由於華人的重士傳統，歷任的中研院院長，從蔡元培、胡適到吳大猷等，都是在學術殿堂堪稱「神級」的人物，在當時也都是名重一時的士林領袖，一言而為天下法，退能領導學界，進可指點江山。

近年，中研院逐漸轉型，不再自限於學術的高堂之上，從前院長翁啟惠開始，就鼓勵學術研究與應用結合，除了保障學人能夠「自由探索」的興趣，也推動學術向生活接近，解決當代社會所遇到的難題，從經濟、醫療、工程等領域深入，不一而足。

自翁啟惠的手上接下棒子，1958年生的廖俊智，今年剛好滿60歲，娃娃臉的他，看上去僅約50歲上下，除了一頭鶴髮，臉上看不出歲月痕跡；廖從前年6月下旬返台履新後，一年多以來雖低調行事卻是個工作狂，也因此讓他平添了不少華髮。

翻開廖俊智的學經歷，從建國中學、台大到美國名校博士，在研究的路上，學術對他而言，彷彿一頂頂的桂冠，對他不斷加冕。

從中研院院士、美國發明家學院院士到美國國家科學院院士，廖俊智絕不缺少的是學術的榮耀，但他能夠登上殿堂，也因為懂得走入人群。

艱深學理 化為庶民用語

有一次廖俊智與朋友聊天時就說，「學術」二字的要旨並非只有學，還要有術，所謂「學主知、術主行」，學識的追求目的在於實踐，學術不應是高牆內的東西，而學者也應「知、行合一」，簡言之即以所學貢獻社會。他這一段話背後隱含的是，學術研究若能福國利民，則更完美。

因此，為了讓中研院更「親民」，廖俊智上任後，甚至親自打造公關團隊，負責對外溝通。

據悉，他還特別親自遴選公關團隊的成員，這些成員都必須由他親自面試，成為中研院對外的窗口，把艱深的學術化為庶民語言，讓高明回歸中庸。

最近，國家生技研究園區即將落成，近年來，中研院院長成為該園區的推手，廖俊智從翁啟惠手上接下此任務後，即積極督促此案，熟悉廖俊智的人士說，廖院長自上任後時常加班，晚餐都是以簡單的麵食果腹。

工作之餘，廖俊智也愛運動，運動成了他紓壓的方式之一，除了常在中研院內舉辦趣味壘球外，自己每周都會在院內的體育館游泳池長泳，每次游1,000公尺左右，以保持工作的體力。

中研院廖俊智院士

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