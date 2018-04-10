圓夢計畫／微型創業 強化思辨力

2018-04-10 03:11 經濟日報 傅安國



好不容易有了心中的理想商品，開出小店，想要開始大展抱負，於是將第一筆的行銷預算多砸在虛擬通路上。熟料人算總不如天算，一陣時日過去了仍未能實現當初的「抱負」，原先看好的商品好似成為「包袱」，這中間的問題在哪裡？

個人擔任創業輔導顧問多年，建議一個初出茅廬的創業商品在行銷預算宜以實體80%~70%，網路20%~30%為安全區帶運籌。畢竟市場尚無你的品牌能見（知名）度，消費者「搜尋」的難度自會升高；倘若在網路上投入過多資金，營銷風險（獲利難產）亦當隨之拉升。

在此前提下，微型創業者在「輕重緩急」（執行比重）的決斷拿捏（孰該現做？孰該後做？），該有良好的「思辨力」。

每位創業者周遭都有親朋好友，因此，身邊定有很多很多的「建言」。今早聽這方說的見地似乎有理，下午聽那邊說也覺可用，明天參加一個聚會，席間初識者的一句建議又感覺醍醐灌頂…。

結果是每個建議好像都對，也就都做做看，忘記了自己資源現況檢視的必要，比如行銷預算？團隊戰力？原商品的市場競爭力（價格、價值、服務、附加價值、包裝…），原行銷方案的優缺，原行銷渠道的投資比重適切性，以及頗為重要的顧客管理（滿意度和回購刺激）。

在《第一次創業就成功》一書中有段章節提及了「破解女性創業六大罩門」，其一罩門是「決策：培養決斷（思辨）力，學習擔責任。」

創業，這「業」是自己「創」出來的。是故，自己就是最大（直接）的品牌收益（害）者。周遭聲音當然都是善意居多，「當責者」要養好思辨力，才能將「欲做」的事分好「輕重緩急」，以好整以暇之功，竟圓夢之實；養好「思辨力」決定你的品牌力。

（作者是奇佳餐飲管理公司創業輔導顧問）