親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
收益成長專區
2018報稅需知
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
定期定額123

圓夢計畫／微型創業 強化思辨力

2018-04-10 03:11經濟日報 傅安國

好不容易有了心中的理想商品，開出小店，想要開始大展抱負，於是將第一筆的行銷預算多砸在虛擬通路上。熟料人算總不如天算，一陣時日過去了仍未能實現當初的「抱負」，原先看好的商品好似成為「包袱」，這中間的問題在哪裡？

個人擔任創業輔導顧問多年，建議一個初出茅廬的創業商品在行銷預算宜以實體80%~70%，網路20%~30%為安全區帶運籌。畢竟市場尚無你的品牌能見（知名）度，消費者「搜尋」的難度自會升高；倘若在網路上投入過多資金，營銷風險（獲利難產）亦當隨之拉升。

在此前提下，微型創業者在「輕重緩急」（執行比重）的決斷拿捏（孰該現做？孰該後做？），該有良好的「思辨力」。

每位創業者周遭都有親朋好友，因此，身邊定有很多很多的「建言」。今早聽這方說的見地似乎有理，下午聽那邊說也覺可用，明天參加一個聚會，席間初識者的一句建議又感覺醍醐灌頂…。

結果是每個建議好像都對，也就都做做看，忘記了自己資源現況檢視的必要，比如行銷預算？團隊戰力？原商品的市場競爭力（價格、價值、服務、附加價值、包裝…），原行銷方案的優缺，原行銷渠道的投資比重適切性，以及頗為重要的顧客管理（滿意度和回購刺激）。

在《第一次創業就成功》一書中有段章節提及了「破解女性創業六大罩門」，其一罩門是「決策：培養決斷（思辨）力，學習擔責任。」

創業，這「業」是自己「創」出來的。是故，自己就是最大（直接）的品牌收益（害）者。周遭聲音當然都是善意居多，「當責者」要養好思辨力，才能將「欲做」的事分好「輕重緩急」，以好整以暇之功，竟圓夢之實；養好「思辨力」決定你的品牌力。

（作者是奇佳餐飲管理公司創業輔導顧問）

創業餐飲

相關新聞

商業興觀點／物流科技 開創新服務商機

2018-04-10 03:11

智慧經營／廖俊智…學術研究 聯結生活

2018-04-10 03:11

管理講堂／人本經營三法寶

2018-04-10 03:11

長榮 獲最佳航空四大獎

2018-04-10 01:30

漢神百貨轉型 新舵手將北上展店

2018-04-10 01:30

戴勝益今年二度賣股 基金會轉讓王品190張

2018-04-09 20:47

六角首季營收創高 漢來海港第4季攻泰

2018-04-09 18:46

五輕輸出印尼破局 中油：年底前完成拆遷

2018-04-09 17:19

Spotify股票上市給我的 5 點啟發

2018-04-09 15:31

中油五輕輸出印尼 宣告破局

2018-04-09 15:21

許洪波按讚台灣文化產業 想來台投資文創

2018-04-09 15:06

請假1天扣1.5天 台鐵：適用公務員請假規則

2018-04-09 14:32

台鐵產工抗議剝削：加班越多領越少

2018-04-09 14:32

新零售 富邦媒+MUJI線上開館

2018-04-09 13:42

來找茶 全家+唐寧合推現調茶

2018-04-09 13:42

富邦媒聯手無印良品強攻新零售 旗艦館11日開幕

2018-04-09 12:17

加班越多領越少？ 勞部：台鐵班表複雜將個案釐清

2018-04-09 11:30

「勞動事件法」草案 勞團籲年底前完成三讀審議

2018-04-09 11:22

光陽與Gogoro互踩地盤 骨子裡要的根本不同

2018-04-09 11:12

賣米也玩客製化 三好米營收逆勢創新高

2018-04-09 11:10

展店速度比藥妝店還快 房東憂心夾娃娃「蛋塔化」

2018-04-09 10:41

東區店面退燒！ 房東打對折降租換租客　

2018-04-09 10:25

兒童清明連假落幕 三大樂園聚客強勁

2018-04-09 09:47

比西門町更難求 這兩個商圈店面空置率0%

2018-04-09 09:19

點子農場／山城小鎮的土地奇蹟

2018-04-09 04:18

桃機非管制區 擬收回自營

2018-04-09 00:57

桃機免稅店招標 還未敲定

2018-04-09 00:57

傳產跨電商 供應商珍奶銷全球

2018-04-09 00:04

曾3年0收入 模具廠轉型做醫材

2018-04-09 00:03

經濟書坊／注意力經濟 抓住眼球

2018-04-09 00:01

行銷最錢線／意義建構模式 擴大品牌影響力

2018-04-09 00:01

智慧經營 ／許璋瑤…活用數據 聰明工作

2018-04-09 00:01

和大董座專訪／鋪路女兒接班 帶著採購議價

2018-04-09 00:00

和大董座專訪／和大擁關鍵技術 訂單塞爆

2018-04-09 00:00

新南向論壇／戴謙：搶攻東協 結盟當地大咖

2018-04-09 00:00

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35

全國唯一獲歐盟EN認證 其禾電梯揪安心

2018-04-09 10:00
看更多

熱門文章

不愛健檢只愛錢 史上最苦命保單 只賣出1張…

2018-04-09 09:00

東區店面退燒！ 房東打對折降租換租客　

2018-04-09 10:25

比西門町更難求 這兩個商圈店面空置率0%

2018-04-09 09:19

展店速度比藥妝店還快 房東憂心夾娃娃「蛋塔化」

2018-04-09 10:41

影／立委爆多家上市櫃公司有意在台下市 赴陸掛牌

2018-04-09 14:46

台彩新遊戲 全沒中也贏頭獎1500萬元

2018-04-09 08:45

中油五輕輸出印尼 宣告破局

2018-04-09 15:21

一銀總座慶富案出包轉任顧問月領20萬 金管會：將修法規範

2018-04-09 13:00

人民幣連三貶 新台幣跳空重貶逾1角

2018-04-09 09:53

頂級超跑Mazzanti總經銷落腳台中 最狂超跑亮相

2018-04-09 16:52

新台幣午盤貶5.3分 成交量放大逾7億美元

2018-04-09 12:37

全球半導體設備2017銷售創新高 韓國超越台灣居冠

2018-04-09 11:19

五輕輸出印尼破局 中油：年底前完成拆遷

2018-04-09 17:19

國泰世華銀行徵才1700名 首度提供9名銀行研發替代役

2018-04-09 12:49

戴勝益今年二度賣股 基金會轉讓王品190張

2018-04-09 20:47

金管會公布 修改人身保險商品審查二大應注意事項

2018-04-09 21:59

開發金控第一季獲利31.93億元 較去年同期成長77%

2018-04-09 20:23

立委爆企業有意下市赴陸掛牌 顧立雄：會去了解

2018-04-09 10:47

兒童清明連假落幕 三大樂園聚客強勁

2018-04-09 09:47

新台幣匯率連三貶 創三周新低

2018-04-09 16:17

任內釀慶富案…周伯蕉再任高薪顧問 一銀評估是否續聘

2018-04-09 18:02

宏碁首季營收年減逾2% 產品動能仍強

2018-04-09 19:54

布局金融科技 國泰世華銀首度提供研發替代役職缺

2018-04-09 11:28

金管會統計：這些銀行有董總回聘顧問

2018-04-09 12:12

人民幣連3貶 台幣盤中貶逾1角

2018-04-09 14:32

加班越多領越少？ 勞部：台鐵班表複雜將個案釐清

2018-04-09 11:30

服務業需求湧現 調查：逾七成六企業開出正職急缺

2018-04-09 10:43

中油五輕輸出印尼破局 印尼稱仍商業評估中

2018-04-09 19:21

「勞動事件法」草案 勞團籲年底前完成三讀審議

2018-04-09 11:22

小米攜手富士康 在印設PCB板組裝廠

2018-04-09 15:53

台電提出核二2號機再轉申請 原能會：將嚴審

2018-04-09 11:35

Spotify股票上市給我的 5 點啟發

2018-04-09 15:31

夏日供電暫缺核二 台電估5、6月維持黃燈

2018-04-09 17:01

點子農場／山城小鎮的土地奇蹟

2018-04-09 04:18

台灣之星新資費 好友一起省

2018-04-09 16:17

淡季促銷 台南推5月住台南兩晚送一晚優惠

2018-04-09 16:18

六角首季營收創高 漢來海港第4季攻泰

2018-04-09 18:46

去年全球半導體設備銷額 韓壓台首奪冠

2018-04-09 14:36

財長：中美貿易戰未造成影響 3月出口成長逾10%

2018-04-09 09:28

富邦媒聯手無印良品強攻新零售 旗艦館11日開幕

2018-04-09 12:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top