商業興觀點／物流科技 開創新服務商機

2018-04-10 03:11 經濟日報 林原慶



近五年來，全球投資機構注入物流科技領域的資金，飛速成長近17倍。然而，投資的方向並非延續傳統重資本投入的港埠設施、機隊建置等，而是瞄準未來經濟轉型趨勢的創新物流科技，獲得了最多的資源挹注。

全球經濟正與過去效率至上、資源消耗型的發展模式脫鉤，開始關注於環境友善、永續發展與社會責任型態的經營模式。

物流產業是一國產業與市場發展的重要命脈，也肩負著社會運作機能與人民生活水準的關鍵角色。觀察海外物流企業，正以物流科技為核心，將上述創新經濟模式導入物流產業之中，開創出新的服務商機。

以「綠色物流」為例，日本トランコム株式會社鎖定日本物流業空車率過高的資源浪費問題，建置商業智慧系統推出物流媒合情報服務，協助日本國內一萬兩千家物流企業進行雙向車貨媒合。不但有效活化物流市場效率、降低空車率與碳排放量，更促成創新經營模式與高值化轉型。

該企業近五年年均複合成長率高達12%，人均營業利益居日本物流企業之冠，為日本物流產業中最亮眼的中堅企業。

以「救災物流」為例，成立於2011年的美國Zipline，透過無人機向地處偏遠、或陸運難以抵達的區域投遞緊急醫療用品為其核心業務。

該企業與盧安達、坦桑尼亞等政府達成長期合作，2016年成功取得B輪融資，總金額達4,720萬美元，包括史丹佛大學、Google Ventures、紅杉資本在內，吸引超過20家投資機構注資。

以「循環物流」為例，德國物流巨擘DHL與英國航空空廚合作，在倫敦希斯洛機場建置新型態物流中心。DHL提供英國航空從食材採購、菜單設計、食物組合、食材儲存、末端配送到食餘回收處理與逆物流的整體解決方案，預估可降低食餘量達70%。

此外，包括美國新創公司Food Cowboy、英國Owl Organic Waste Logistics等，都鎖定循環經濟龐大逆物流需求，以物流科技發展公平與永續物流模式（Fair & Responsible Logistics）。

我國物流服務的高品質與高效能，在亞洲具有領先地位。然而隨著我國邁向創新經濟轉型，傳統物流業務陷入發展瓶頸。

觀察上述海外創新物流服務案例，藉由物流科技協助，不但有助於我國物流產業擺脫勞力密集、向高值化轉型，更是我國朝向循環型社會、產業永續發展的關鍵基礎。

（作者是商業發展研究院組長，本專欄每周二刊登）