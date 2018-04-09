瑞利健信董座吳政哲病逝 擬開臨時董事會

2018-04-09 04:18 中央社 新竹8日電



汽車零件廠瑞利與健信董事長吳政哲7日病逝，瑞利與健信表示，將於近日召開臨時董事會，選任繼任人選。

車身外觀件及底盤結構件廠瑞利與輪圈製造廠健信今天晚間公告，兩公司董事長吳政哲7日逝世。

健信指出，吳政哲先前因舊疾復發入院治療，不料，4月初病情惡化，於7日病逝。

瑞利與健信表示，公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人負責，吳政哲逝世對營運並無影響；將於近日召開臨時董事會，選任繼任人選。