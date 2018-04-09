點子農場／山城小鎮的土地奇蹟

在台北流浪拚搏了大半生之後，她決定回到故鄉繼續人生的下半場。儘管過去做過不少成功的企畫案，面對新的戰場，她其實有點緊張和不安。

再回到中部山城裡，小鎮的情況遠比她所想像的還慘。過去十幾年裡，故鄉的經濟一年比一年困難。

山區的農作本來是小鎮最重要的收入來源，大部分的人們也都世代務農。

但是20多年前政府開始在這裡設了工業區之後，勞動人口開始大量被工業區所吸收。

農民看天吃飯，轉行當工人，除了收入穩定還有各種員工福利與保險，大家搶著進工廠工作看來天經地義。

於是土地就這樣被拋棄了，鄰近沒有工廠的城鎮度過了轉型期，在過去20多年來全力發展觀光，已經成了國內外知名的觀光亮點。

而相距不過一小時車程的這裡卻愈來愈沒有活力，年輕人流向城市，白天只有老人小孩守在家裡，晚上人人早早就睡，小鎮裡根本沒有商業活動，沒有觀光人潮，沒有消費人口，勞動力持續流出，那種安靜其實是由於消沈。

小鎮就這樣靠工廠養了20多年，但隨著市場景氣變化，工廠一家家關門或裁員，愈來愈多的中壯年失業人口流浪在人生的十字路口，往前不知該怎麼走，往後更看不到退路。

她認為，小鎮最後的希望還是那些被遺棄許久的土地。於是把祖傳的那塊果園整理起來，開始了露營場的生意，她問我對這樣的事業有什麼想法？

我心想，這位經驗豐富的企畫人對她的露營場該有更大的抱負。

果然，還沒來得及開口，她馬上接下去說。

她說因為家裡有這樣一塊祖傳地，所以就順手拿來運用，走韓式風格的「無裝備露營」，這樣的風潮在台灣開始流行，生意應該不用太擔心。

她最關心的是老家鄉親最近遇到的困難，老家的大多數人口本來務農，20多年前幾家大型工廠來了之後，年輕力壯的農夫紛紛進廠成了工人，以圖個收入和生活安定。

20多年過去，這些人也到了即將退休的年紀，再加上製造業不斷離開台灣和經濟不景氣，工廠只能一年年不斷裁員。

「但這些人的日子總要過下去，農作又是他們本來生活的一部分，我想幫他們搭個小農平台。」她說，至少那些工廠裡的老同事應該會念舊情來照顧生意，這樣供銷生態就會有基礎。

我覺得她這想法太棒了，這些被工廠訓練過的小農已經不是一般農夫，除了自律也容易溝通管理。如果能有個適合的平台來安排，把都市白領的小農粉絲和小農們串在一起，可以提升台灣農業水準又可以協助處理台灣勞動人口結構的轉型。

「也許妳的露營地可以來說這些很酷的故事，讓客人知道自己吃的，除了是在新鮮在地的食材，更是一份能讓台灣更好的誠意與期待。」我說。

特別是台灣經濟看來就要進入寒冰期的現在，她的創新做法如果能做出初步的成績，對許多台灣沒落的農村無疑是極大的鼓勵。

再把這些成功經驗複製到更多地方，這樣持續推動做下去，就會是最好的產業經濟轉骨工程。

除了讓人們可以重新建立和土地的關係，不管人文和經濟都能發展得更好，也會建構出更健康的台灣。

（本專欄每周一刊登）