親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

影╱因為他們結婚 竟讓馬英九、王金平同桌

盛世公主號今日首航 今年將帶14萬人去日本

2018-04-08 21:32經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

公主遊輪耕耘台灣市場，繼去年完成49條航次，今年更首度以三艘豪華遊輪來台將接力共52航次，整個航季總計帶領近國內14萬人次、及1.4萬名Fly-In國際旅客前往日本。

公主遊輪旗下的盛世公主號今日在基隆港首航，包括交通部長賀陳旦、基隆市長林右昌、公主遊輪總公司高層等出席首航儀式，見證台灣郵輪產業的蓬勃發展。

公主遊輪台灣區行銷總監陳欣德表示，公主遊輪自2014年首航迄今，航次成長六倍，旅客人數也成長八倍，台灣成為亞洲郵輪母港第二大來源國。

陳欣德指出，今年公主遊輪將「三船齊發」，4月到7月為「盛世公主號」來台服務；7月到9月換「太陽公主號」報到；11月則是鑽石公主號接力，讓台灣旅客體驗特色各異的郵輪。其中盛世公主號已確定明年再來台服務。

公主遊輪亞太區商業營運資深副總裁艾里森（Stuart Allison）指出，公主遊輪樂於透過產官學的合作，協助刺激台灣遊輪產業鏈發展，今年更與基隆港務公司研討升級基隆港軟、硬體設備，讓基隆港可以容納公主遊輪所帶來的龐大商機與旅遊人潮，帶動周邊整體產業鏈發展，共同創造非凡的觀光佳績。

以盛世公主號來看，重達14.3萬頓、載客數達3,560人，預計基隆港單日出入境最高可上看8,000人次。

為因應盛世公主號所帶來的大量人潮，台灣港務公司已針對基隆港務設備進行調整，不但擴充移民署櫃檯，擴建行李空間，並優化出入境動線，提升港埠設施與通關效率，讓旅遊銜接服務更加完善精進。

交通部長賀陳旦（中）、基隆市長林右昌（右四）及公主遊輪總部高層等，昨日一同為盛世...
交通部長賀陳旦（中）、基隆市長林右昌（右四）及公主遊輪總部高層等，昨日一同為盛世公主號啟航揭開序幕。公主遊輪／提供
分享

基隆港郵輪
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

王令麟王偉忠合資量子娛樂 攻網紅經濟

2018-04-08 19:32

衝刺郵輪市場 賀陳旦提三大保證

2018-04-08 19:30

中央機關遷中興新村 對南投和草屯房市大利多

2018-04-08 07:43

產經線上／企業認養許願樹 贊助偏鄉美育

2018-04-08 00:55

11日新南向論壇 分享拓銷心法

2018-04-08 00:47

印度製造路障多 台企設廠挑戰大

2018-04-08 00:27

東森攜王偉忠 攻網紅經濟

2018-04-08 00:27

台灣168 關鍵數字

2018-04-08 00:02

影／勇闖大陸市場 知名音樂製作人陳子鴻現身說法

2018-04-07 21:38

中鋼導入創新 衝高含金量

2018-04-07 01:42

2019關鍵年 工具機展要超日趕中

2018-04-07 01:42

海外轉投資 中鋼倒吃甘蔗

2018-04-07 01:42

台灣工具機展 參展廠商爆滿

2018-04-07 01:42

機械Q1出口旺 上看63億美元

2018-04-07 01:42

中鋼養金雞 獲利大進補

2018-04-07 01:42

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35
看更多

熱門文章

大陸旗艦手機齊發 帶旺台系鏈

2018-04-08 00:37

美嗆中 我六產業有望迎轉單

2018-04-08 00:33

報稅前停看聽 這8種錯誤小心別犯

2018-04-08 13:16

台灣低薪…香港會計師想來台 薪水砍半

2018-04-08 00:12

聯發科合體晨星 快了

2018-04-08 00:27

中央機關遷中興新村 對南投和草屯房市大利多

2018-04-08 07:43

台灣手機市場吹冷風 銷量不振補貼降

2018-04-08 10:30

比特幣泡沫更勝鬱金香泡沫？ 專家眾說紛紜

2018-04-08 08:57

新鮮人起薪大不同 大專相差1.8萬元

2018-04-08 14:46

低薪困台 大陸急超車 我人才恐空洞化

2018-04-08 00:05

顧立雄出招 打造亞洲區域理財中心

2018-04-07 23:47

中油新核心經營團隊 成形

2018-04-08 00:34

台灣薪資停滯 央行：政府絕對要介入

2018-04-08 00:16

三星打蘋果 Note 9傳提前亮相

2018-04-08 00:36

科技部在美攬才 陳良基：號召人才回台

2018-04-08 13:45

電商信用卡交易 女性最會刷、長者最敢刷

2018-04-07 21:58

學者逆襲 公司法過關添變數

2018-04-08 00:47

電信業補貼多角化 家電機車全都賣

2018-04-08 10:23

上市櫃調薪陸續曝光 這家調幅暫時領先

2018-04-08 13:47

沈振來、趙允明並肩 華碩邁步

2018-04-08 13:28

「公司法」大亂鬥 恐掃到洗錢防制

2018-04-08 00:26

手機吹復古風 要找回粉絲

2018-04-08 00:36

公司法修法／防洗錢 立委促採最高標準

2018-04-08 00:47

AI創造新工作 上看230萬個

2018-04-08 00:02

AI浪潮來襲 金融服務業恐面臨衝擊

2018-04-08 00:02

公司法修法／引進分級管理 衝擊大股東

2018-04-08 00:47

中油五輕輸出印尼案 邁大步

2018-04-08 00:27

護盤？國安基金緊盯中美貿易戰

2018-04-08 00:34

東森攜王偉忠 攻網紅經濟

2018-04-08 00:27

印度製造路障多 台企設廠挑戰大

2018-04-08 00:27

匯市最前線／台幣短線震盪偏貶

2018-04-08 00:22

美中貿易摩擦／國安基金本周四研討對策 盯兩變數

2018-04-08 00:14

衝刺郵輪市場 賀陳旦提三大保證

2018-04-08 19:30

王令麟王偉忠合資量子娛樂 攻網紅經濟

2018-04-08 19:32

半導體景氣Q1落底 本季可望回溫

2018-04-08 13:12

太陽能市況趨穩 業者期待Q2好轉

2018-04-08 10:18

財經觀點／經濟增溫三關鍵 要防潛在風險

2018-04-08 00:38

法人看華碩／因應市場變化 迅速調整組織架構

2018-04-08 13:28

語音影像辨識 AI發展主軸

2018-04-08 00:02

油價小跌 中油汽柴油各降0.1元

2018-04-08 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top