盛世公主號今日首航 今年將帶14萬人去日本

2018-04-08 21:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



公主遊輪耕耘台灣市場，繼去年完成49條航次，今年更首度以三艘豪華遊輪來台將接力共52航次，整個航季總計帶領近國內14萬人次、及1.4萬名Fly-In國際旅客前往日本。

公主遊輪旗下的盛世公主號今日在基隆港首航，包括交通部長賀陳旦、基隆市長林右昌、公主遊輪總公司高層等出席首航儀式，見證台灣郵輪產業的蓬勃發展。

公主遊輪台灣區行銷總監陳欣德表示，公主遊輪自2014年首航迄今，航次成長六倍，旅客人數也成長八倍，台灣成為亞洲郵輪母港第二大來源國。

陳欣德指出，今年公主遊輪將「三船齊發」，4月到7月為「盛世公主號」來台服務；7月到9月換「太陽公主號」報到；11月則是鑽石公主號接力，讓台灣旅客體驗特色各異的郵輪。其中盛世公主號已確定明年再來台服務。

公主遊輪亞太區商業營運資深副總裁艾里森（Stuart Allison）指出，公主遊輪樂於透過產官學的合作，協助刺激台灣遊輪產業鏈發展，今年更與基隆港務公司研討升級基隆港軟、硬體設備，讓基隆港可以容納公主遊輪所帶來的龐大商機與旅遊人潮，帶動周邊整體產業鏈發展，共同創造非凡的觀光佳績。

以盛世公主號來看，重達14.3萬頓、載客數達3,560人，預計基隆港單日出入境最高可上看8,000人次。