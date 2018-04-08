衝刺郵輪市場 賀陳旦提三大保證

2018-04-08 19:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



國際豪華遊輪品牌公主遊輪旗下的「盛世公主號」，今（8）日在基隆港首航，交通部長賀陳旦出席首航典禮致詞時，提出發展郵輪市場的「三大保證」：保證全力提升港的建設品質；保證把基隆市打造成最具吸引力的郵輪城市；保證旅行社會把最具購買力的遊客，帶到郵輪上享受。

公主遊輪是全球最大郵輪集團「嘉年華遊輪集團」的領導品牌，旗下的盛世公主號今年來台，今日自基隆港首航，賀陳旦、基隆市長林右昌、荷美集團首席財務執行副總裁安東尼考夫曼，及亞太區商業營運資深副總裁史都華艾里森，都來見證首航。

賀陳旦致詞時提出台灣發展郵輪市場的三大保證。第一個保證是交通部會在港的建設品質上，做最大協助；也會請氣象局幫忙，讓公主遊輪每次來台時「都是好天氣」。

賀陳旦說，第二個保證是交通部會把基隆市打造成最具吸引力的郵輪城市，除了服務國人搭船出境，也讓在基隆港下船的外國觀光客，感到賓至如歸。

最後一個保證，是交通部會協調旅遊業者，把最具購買力的台灣遊客帶到郵輪上享受，不僅讓遊客、郵輪業者賓主盡歡，也為旅行社開闢更多郵輪商品。

賀陳旦也向公主遊輪喊話，盼採購更多台灣在地產品，如食材、鮮果等，也盼公主郵輪能邀請台灣優質藝術家登船表演，藉郵輪產業在台的蓬勃發展，為台灣在地農民、藝術家創造更多機會。

林右昌表示，基隆市政府全力配合郵輪產業發展，公共建設投資今年總計140億元，預算已全部到位。他說，基隆市為了發展郵輪產業，計畫將50年的軍港遷移，四年內完成，並在原地興建新的郵輪旅運中心。