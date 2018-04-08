貿協領24台商攻清真市場 參展商機600萬美元

2018-04-08 17:43 中央社 台北8日電



台灣去年清真認證產品出口馬來西亞，金額成長逾2成，外貿協會協助24家獲清真認證食品廠商赴馬國參展，台灣也是僅次於印尼的第二大參展國，估潛在商機約達602萬美元。

據「全球伊斯蘭經濟現況報告」，到2022年，穆斯林商機將達3兆美元，在生活產品支出已占全球支出12%，平均成長率為9%，穆斯林市場潛力十足。

且依經濟部貿易局進出口統計資料顯示，106年國內清真認證產品對東南亞國協出口金額為7.2億美元、成長8.5%，其中對馬來西亞出口為1.7億美元、成長20.3%，顯示國內獲清真認證產品，在馬來西亞及鄰近穆斯林市場相當受歡迎且發展空間仍大。

外貿協會今天表示，受國貿局委託執行「2018馬來西亞國際清真展MIHAS」拓銷計劃，整合台灣糖果餅乾公會、台灣生技聯盟等，在4日至7日赴馬來西亞國際貿易展覽中心（MITEC），協助24家獲清真認證的食品廠商參展。

外貿協會表示，參展廠商除三叔公食品、富味鄉、福壽等知名品牌已多次參展，近半數的廠商是第一次參加清真展。

外貿協會解釋，今年清真展有來自全球36個國家，如印尼、巴基斯坦、中國、日本、泰國、台灣及南韓等14個國家館，超過800家參展廠商、1200個攤位，面積大幅成長50%，共吸引超過2萬6千位買主觀展。

外貿協會也說，這次台灣廠商積極參與，除貿協台灣館外，農委會也籌組8家廠商參展，台灣成為僅次於印尼的第二大參展國。外貿協會表示，這次台灣清真館有許多特色產品，都吸引許多買主駐足詢問，預估潛在商機約達602萬美元。

身為參展業者的福壽實業就表示，芝麻油及麻香油受到當地通路食全食美及馬來西亞最大超市MYDIN的青睞，預計下訂金額高達200萬美元。

而首次出國參展的柴神興業總經理陳錦炮也說，使用台灣優質農產品製成的即食地瓜餅及山藥餅，獲得當地人喜愛。外貿協會也分享，像是甫洲實業的輕旅人速泡Q飯，其產品特殊性吸引眾多民眾及買主詢問，還獲得馬來西亞的經銷商積極徵求代理。

據外貿協會資料，外貿協會在106年成立清真推廣中心，現已協助輔導國內811家廠商進行認證，較105年成長42%，國內業者如經過認證後並參加海外推廣活動，可申請清真中心補助專案。