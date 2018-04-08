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中央機關遷中興新村 對南投和草屯房市大利多

2018-04-08 07:43聯合報 記者張家樂╱即時報導

行政院長賴清德6日夜宿中興新村，為新設機關進駐中興新村邁出第一步。中興新村的房地產，這2年供過於求，有新建的成屋削價求售，有的建商軋不過而倒閉，若有中央的新單位能順利進駐，對中興新村房地市產，將注入新活水。

南投縣長林明溱說，若這一波能順利活化中興新村，受惠的不只是中興新村的房地產，因為房市活絡，具有火車頭效應，中興新村再出發，周邊的草屯和南投市，都會因而繁榮。

中興新村榮景促進會理事長史祝賢說，精省20年了，政府是該替中興新村找個新出路了。不管賴清德的主張，最後是只有新設的機構前來，或果真在台北租屋的部會都搬過來，他覺得這回「應該是玩真的」。

吳敦義擔任行政院長時，在中興新村的南核心規畫作高等研究園區，交由科技部主導，隨著這股熱潮，建商在中興新村推了很多高檔的預售案， 一棟透天厝都在2千萬元左右。

行政院撥下58億元，徵收南投市內轆地區的省府機關用地，很多南投市的「田喬仔」，捧著幾億元的土地徵收款，轉手到中興新村購屋置產，中興新村的房市因而一路攀高，建商一再推案也都順利賣光。

唯這波熱潮退去，建商還不斷推案，中興新村房市出現供給過剩；去年新蓋的成屋削價求價，2千多萬元的預售屋，蓋好後降了五百多萬元。這波「首都減壓」，給中興新村帶來人潮，預估也能給當地的房市帶來解套。

這二年中興新村的房的地產供給量太大，新社區的餘屋多，「遷都中興新村」，對當地的房...
這二年中興新村的房的地產供給量太大，新社區的餘屋多，「遷都中興新村」，對當地的房地市場是大利多。記者張家樂／攝影
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「遷都中興新村」若能順利進行，對中興新村的房地產市場，有很大的助益。記者張家樂／...
「遷都中興新村」若能順利進行，對中興新村的房地產市場，有很大的助益。記者張家樂／攝影
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