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11日新南向論壇 分享拓銷心法

2018-04-08 00:47經濟日報 記者李淑慧／台北報導

經濟日報與經濟部將於11日共同舉辦「2018新南向商機論壇」，邀請多位重量級產官學菁英參與，共同探討拓展新南向之道。

本論壇協辦單位包括中華民國對外貿易發展協會、南僑集團、台灣中油、臺灣企銀、臺灣港務公司。

經濟部長沈榮津將以主辦單位身分致詞，經濟部致力於推動新南向政策，今年將聚焦於「五大旗艦及三大潛力領域計畫」，五大旗艦計畫包括「產業人才發展、醫衛合作、區域農業發展、新南向論壇、產業創新合作」；三大潛力領域則包括「跨境電商、觀光、公共工程」，為台灣產業開創新局。

這次論壇邀請多位重量級貴賓，包括行政院政務委員鄧振中、貿協董事長黃志芳等，都是推動新南向的一把手，將出席說明新南向的商機與突圍之道。另邀請南僑董事長陳飛龍、台企銀董事長黃博怡、中油董事長戴謙等專題演講，分享在新南向市場的布局與成功秘訣。

最後一場綜合座談，由中經院副院長王健全主持，邀請新光醫院副院長洪子仁、如興公司董事長陳仕修、富邦媒體科技董事長林福星等，共同探討新南向的機會與挑戰。

新南向政策為政府現階段最為重要的政策之一，將東協、南亞納入目標國，展開經貿、投資、人才、文化交流、觀光等廣泛而多層面的交流，全方位建構發展台灣的新經濟，創造區域內共同利益。

政府推動新南向一年半來已有明顯的成績，包括我國與新南向18國貿易額快速成長、台灣在新南向國家累計投資金額持續攀升，也有愈來愈多台資企業前往新南向國家投資；2017年東協、南亞國家民眾來台旅遊大幅增加，挹助我國的觀光收益。

經濟日報長期關注經濟發展與產業動向，在經濟轉型的關鍵時刻，特舉辦「2018新南向商機論壇」，邀請各界專家共同探討拓展新南向之道，期能發揮台灣的優勢條件，與新南向國家互利共贏，成為台灣新的成長之翼。本論壇歡迎民眾免費報名，報名資訊請見：http://edn.udn.com/ACT/2018/newetf/

新南向政策觀光經濟部
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