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中鋼養金雞 獲利大進補

2018-04-07 01:42經濟日報 記者林政鋒／高雄報導

中鋼集團子公司去年狂賺110億元，貢獻母公司約75億元、年增近三成。 報系資料照
中鋼集團子公司去年狂賺110億元，貢獻母公司約75億元、年增近三成。 報系資料照
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中鋼集團開枝散葉，合併報表的子孫公司高達116家，繁衍出六代同堂景象，子公司去年狂賺110億元，貢獻母公司約75億元、年增近三成，母子公司攜手走在上坡路，集團直接挹注國庫50億元以上，帶動用鋼產業，為經濟發展重要引擎。

投資圈人士分析，受惠國際鋼市走揚，中鋼去年鋼鐵相關的子公司中龍、中鴻表現不錯，最精彩的亮點在越南冷軋廠CSVC，憑藉優異的建廠體質，去年獲利年增逾70%備受矚目。

投資圈人士說，按照法規規定，只要適用合併財務報表就應併入視為子孫公司成員，依此基準，中鋼集團共有116家關連企業，理論上中鋼都有發言權，但中鋼尊重子公司的權責，不見得全都自己控制。

把中鋼視為第一代，當前由中鋼直接掌控的第二代，共有33家企業或控股公司，包括中鴻、中碳、亞太控股(中馬、常州精材、青島)等，實質控制約40家關連公司，已向下繁衍到第六代，呈現「六代同堂」的景象。

匯集去年所有轉投資近40家子公司的概估獲利，約賺進110億元，依持股比例貢獻中鋼近75億元，占中鋼年度自結盈餘30%，重要性可見一斑。

其中中龍、中鴻表現傑出，整體獲利位居前二名，但回饋母公司前二名是中龍與中鋼運通二家百分百持有的公司，畢竟中鋼對中鴻持股僅40%，所以貢獻度被中運超前。

至於從事鋼鐵外銷貿易的中貿國際，因業務部門運籌得當，獲利年增逾25%，十分出色。目前中貿與越南台塑河靜鋼廠密切合作，輻射東協、華南市場，為台資鋼廠開彊闢土。

此外，中冠、中鋁等十餘家公司的去年盈餘，則比不上前年，被列為重點關懷對象。中鋼管理層將加強力道，希望躲在舒適圈的子公司強化競爭力，帶動集團獲利全面提升。

經濟日報提供
經濟日報提供
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中鋼中鴻
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