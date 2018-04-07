機械Q1出口旺 上看63億美元

2018-04-07 01:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



國內工具機廠接單暢旺，多項數據創歷史新高，加上今年大型國際展會4月起陸續登場，有助持續提升買氣。 記者宋健生／攝影 分享 facebook

台灣機械公會理事長柯拔希昨（6）日表示，台灣機械產業今年接單出貨持續暢旺，第1季機械設備出口值上看62億～63億美元，較去年同期成長15%，可望創歷史單季同期新高。

展望第2季，由於各機械暨零組件廠接單滿載，仍有機會續創單季同期新高，加上今年各項大型展會於4月起陸續登場，有助廠商全球搶單與帶動買氣升溫，今年機械設備出口看增15%、續創新高應無問題。

柯拔希指出，目前韓國首爾國際工具機暨製造技術展正在舉行，今年台灣有上銀、東台、友嘉等87家大廠參展，規模創新高，去年台灣工具機出口韓國約1億美元、成長39.8%，今年預期仍有二位數增長。

上海中國數控機床展緊接著將於本月9日登場，將是台灣廠商搶攻中國大陸市場的重要展會。而5月9日至12日在南港展覽館舉行的第一屆「台灣國際智慧機械暨智慧製造展」，預計有300家廠商、超過1,000個攤位展出。

目前已知，參展單位包括漢翔、新武、大立、程太、楊鐵、長朋、京傳、大立、遠東發得、台灣三菱、慶鴻、全球傳動、陸聯等大廠，以及工研院、智慧機械推動辦公室等，將是智慧機械製造王國首次的成果展示。

另外，8月台北國際塑橡膠工業展，11月日本國際工具機展，以及在台中舉行的第五屆台灣國際工具機展等，也都是台灣機械設備廠搶攻訂單的重要展會。