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走出谷底 Q1商業不動產投資信心指數較上季樂觀

2018-04-06 22:02經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

據CCIM台灣不動產投資師協會最新發布訊息，具有領先指標意義的第1季國內商業不動產投資信心指數（ICI），總平均指數為96.50點，較上一季（91.15）上升5.35點，顯示整體商業不動產投資信心指數較上一季樂觀。

受委託負責向CCIM會員們調查統計的政大地政系特聘教授林左裕表示，此結果與日前中央大學台經中心公布的最新消費者信心指數（CCI）趨勢一致，(CCI指數為87.86點，小幅上升0.48點，創32個月以來新高)，顯示商業不動產投資信心指數及消費者信心指數雙雙走出谷底。

ICI指數調查分為五項子指標，包括辦公室、店面、土地開發、總體經環境與旅館。分數範圍在0至200之間，0至100為「偏向保守」、100為「持平」、100至200為「偏向樂觀」。

林左裕分析，本次除了旅館調查結果指數較上季結果些微下降外，CCIM會員對辦公室、店面、土地開發、總體經環境的發展看法都呈現成長。值得注意的是本季ICI指數最高的是土地開發（108.62點）已超過持平，趨於樂觀，較上一季（98.51）上升10.11點。

CCIM台灣不動產投資師協會理事長黃鵬䛥表示, 此趨勢顯示近兩、三年來讓利的地主已使得建商得以較低價的土地原料成本進行推案, 對於未來商品的訂價也會較具競爭性；他強調，雖然CCIM會員對辦公室、店面的看法仍趨保守，但均認同「最壞的時代已經過去」，整體商業不動產投資信心正走向穩健復甦的道路。

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