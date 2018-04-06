美自駕車意外接連發生 台、日產業發展未受影響

2018-04-06 12:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



Uber、Tesla自動駕駛技術3月接連發生車禍意外以來，台灣對無人車測試態度暫未轉變，並不影響發展進程；鄰近的日本則是在3月底公布自駕車系列控管原則，希望讓自駕車主在發生車禍時像普通車輛車主一樣承擔責任，相關控管原則預計最快明年呈交日本國會。

市場普遍預估自駕車可能在2020-2025年蓬勃發展，各國政府都在思索如何制定法規，日本態度明確，已確定先針對Level 3以下的自駕車擬定法規，至於Level 4、Level 5的自駕車或者無人車法規，則將稍晚討論。

所謂的自駕車等級（Level）源自於美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）規定，NHTSA將駕駛功能分為6個等級，Level 0為全人工操作，需要人類操作的自動駕駛系統介於Level 2-Level 3，而Level 5則為不需要人類駕駛的完全自動化駕駛操作型態。