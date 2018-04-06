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美自駕車意外接連發生 台、日產業發展未受影響

2018-04-06 12:25經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

Uber、Tesla自動駕駛技術3月接連發生車禍意外以來，台灣對無人車測試態度暫未轉變，並不影響發展進程；鄰近的日本則是在3月底公布自駕車系列控管原則，希望讓自駕車主在發生車禍時像普通車輛車主一樣承擔責任，相關控管原則預計最快明年呈交日本國會。

市場普遍預估自駕車可能在2020-2025年蓬勃發展，各國政府都在思索如何制定法規，日本態度明確，已確定先針對Level 3以下的自駕車擬定法規，至於Level 4、Level 5的自駕車或者無人車法規，則將稍晚討論。

所謂的自駕車等級（Level）源自於美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）規定，NHTSA將駕駛功能分為6個等級，Level 0為全人工操作，需要人類操作的自動駕駛系統介於Level 2-Level 3，而Level 5則為不需要人類駕駛的完全自動化駕駛操作型態。

日本政府認為，自駕車責任歸屬問題將牽動產業發展，也因此，日本政府打算讓自駕車主在發生車禍時，必須像普通車輛車主一樣承擔責任，僅有汽車系統在出現明顯問題時，車廠才需負責，這將有助自駕車商業化進度，而日本政府也會要求自駕車系統必須具備記錄地點、方向盤轉向與行駛狀態等功能，以便意外發生時，藉以釐清車禍原因。

Uber、Tesla自動駕駛技術3月接連發生車禍意外以來，台灣對無人車測試態度暫...
Uber、Tesla自動駕駛技術3月接連發生車禍意外以來，台灣對無人車測試態度暫未轉變，並不影響發展進程。圖為今年3月中，Uber在亞大利桑那州肇事，造成一人死亡。美聯社
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自駕車車禍自動駕駛
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