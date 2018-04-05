搭這四航班民眾 注意有無得麻疹

2018-04-05 22:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



根據疾管署公布之最新麻疹消息，3月17日搭乘台灣虎航航班前往沖繩的麻疹個案，除造成一名台灣虎航男性及女性空服員感染麻疹之外，另有一名該航班上之機組同仁已出現疑似症狀，現已就醫確認並停止勤務，續於4月5日確認為麻疹陽性。

另有一例境外麻疹案例，其中一名個案於3月17日至3月20日至泰國旅遊後返台，於4月3日確診為另一起麻疹個案。該個案於潛伏期間，曾與台灣虎航空服員有過交集空間接觸，一名男性空服員於4 月4日出現疑似症狀後，隨即就醫確認並停止勤務，續於4月5日確診為麻疹陽性。

關於此二起案例，台灣虎航提醒，凡是搭乘下列航班的旅客，請留意自身康健狀況並進行自主管理，如有疑似症狀出現，請主動聯絡疾管局24小時通報專線0800-024582 或緊急防疫專線電話1922；同時提醒，近日欲前往流行地區旅遊者，可至旅遊醫學門診評估接種需求，或至疾管署全球資訊網查詢相關資訊。

3月31日 IT-8258/IT-8259 桃園-花卷來回航班

4月1日 IT-230/IT-231 桃園-沖繩那霸來回航班

4月3日 IT-240/IT-241 桃園-福岡來回航班

4月4日 IT-210/IT-211 桃園-大阪關西來回航班