台中捷運藍線可行性報告獲交通部通過 今年中展開設計

2018-04-05 22:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中市政府今（5）日宣布，納入中央前瞻基礎建設計畫的「台中捷運藍線」，代表建設定案的可行性研究報告已獲交通部通過，並報行政院核定，全案預計今年中展開實質設計，這也將是台中市的第二條捷運。

值得注意的是，交通部由於擔心東海大學以西運量不足，會影響藍線整體營運收益，最後在與市府溝通之後，藍線決先暫時以沙鹿站為端點，至於後續延伸至台中港站，則列入第二階段推動。

台中捷運藍線西起沙鹿車站，行經台灣大道進入市區，與捷運綠線在市政府站共站串聯，再進入台中大車站，全程約39分鐘，全線總計21.3公里，共設15座車站，目前規劃高架6站、地下9站，總工程經費841.64億元。

台中市交通局長王義川表示，捷運藍線獲交通部核定後，讓台中藍綠二條捷運、山線鐵路高架化、大台中山手線串聯整合等計畫更邁進一大步，代表台中市已正式進入軌道新紀元。

未來捷運藍線通車後，將可分攤台灣大道現有私人車輛的龐大流量，改善道路服務水準，也可促使沿線產業發展更活絡，預計服務活動人口近60萬人，以專用道公車運量三倍推估，目標年全日運量設定23.06萬人次，尖峰小時運量可達3.91萬人次。

王義川說，沙鹿為海線重要轉運樞紐，也是捷運藍線的起點，市府已規劃在此設置沙鹿轉運中心，未來藍線通車後將同時有台鐵海線及雙港捷運，鐵路、捷運及公路客運三合一的交通轉運中心，成為帶動雙港副都心發展的火車頭。