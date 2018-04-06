高績效企業／培育科技4.0人才 搶攻隱形經濟

2018-04-06 03:56 經濟日報 顏長川



科技發展日新月異，產業革命從手工到機器，是為科技1.0；由於工業化，進入大量生產時代，一般家庭和個人可以享受更先進又便宜的產品，是為科技2.0；電話的發明，揭開通信時代的序幕，掀起資訊革命，是為科技3.0；網路讓虛實、無國界的經濟加速或倍數形成看不見的數位新大陸，是為科技4.0。

在現今科技4.0的時代，企業界利用智慧型手機將網路和時代串聯起來，形成一個新的商業模式，有人稱為「串聯經濟」，將更進一步改變全球的商業模式。

日本趨勢大師大前研一以全球觀點及大膽思維，不斷提出創新的想法和建言。大前研一發現「智慧型手機」擔任各項科技的媒介，可串聯每項科技形成新的商機；特別針對FinTech、Position、IoT等科技、考察其優點及新的商業模式如下：

一、金融科技（Finteck）：結合金融與科技，在金融領域中發展嶄新的服務型態；最為大眾所熟知或垢病的就是區塊鏈和比特幣，其次是取代現金、信用卡和金融卡的行動支付，加上理財機器人方興未艾，銀行的定義被改寫，銀行已經不是一個地方而是一種行為。

二、定位資訊（Position）：利用全球定位資訊（Global Positioning System ,GPS），取得人或物體的位置等資訊，甚至能掌握店內有誰、在哪個位置等訊息；Uber、無人機、無人車、無人店、披薩外送…等日常生活都要用到定位資訊。

三、物聯網（IoT）：把各種物品連結到網路去，無論是汽車或家電，任何東西都可內建感應器，再連結到網路上；很快地，「Internet of Things」將變成「Internet of Everything」。

《科技4.0》於2017年9月發行。書中對「科技4.0」的四項要素（實體經濟、無國界經濟、網路形成看不見的新大陸、倍數）有詳盡的論述；「倍數」表示未來的期望收益，是科技4.0的推動力； 而「速度」意謂快速成立創新事業的機會，是IoT的必勝關鍵；大前研一對於上述的新商業模式加以演繹，提出下列三個重要的觀念：

首先是「信用」的評估。最切身的即是貨幣與付款方式的改變，甚至匯款、投資、會計、報稅等都能透過網路完成。當「貨幣」逐漸消失在生活之中，我們的「信用」又該如何評估？

其次為「擴大市場」的規模。透過GPS定位，可為每個人提供即時天氣預報、折扣廣告推播、甚至是十分鐘後即將播映的電影資訊…，端看誰能更精準地鎖定客戶、才能為客戶量身打造行銷手法，創造可觀業績，估計約擴大62兆日圓的市場。

第三，發現「數位大陸」。在網路串聯中隱隱浮現出一塊看不見的「數位大陸」，當更多人、更多物連結在一起，能取得的資訊就更多；然而，這塊新大陸寬廣無邊、時局詭譎，唯有反應夠靈敏、夠快的人才能走在變化的前端，持續發掘新的商機！

科技4.0時代，網際網路無所不在，不只連結人與人，也連結人與物、物與物，可說是「萬物皆相連」；也有人說跨國市場與虛擬貨幣，建構了21世紀「看不見的經濟」，國界已然消失不見，只能靠自己移民數位大陸了。有識之士大聲疾呼 : 「要培育科技4.0時代的人才需要教育、教育、教育」。

（作者是中華電信資深顧問，本專欄隔周五刊登）