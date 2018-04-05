台灣車輛零配件總覽 TTG 搶手

2018-04-05 20:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃銘峯 ╱即時報導



2018泰國汽配展，TTG現場發行服務獲好評。記者周祖誠／攝影 分享 facebook

2018泰國汽配展(TAPA)現場發行的台灣車輛零配件總覽（TTG），自1986年出刊起，匯集台灣最優質的汽配供應商產品資訊，包含具OEM、ODM、OES能力的汽、機車零件和配件相關產品，是台灣創刊最早的車輛零配件專業雜誌，也是專業汽配買家最佳採購工具書。

TAPA展TTG買主服務攤位(U10)，在現場首日即收集到來自泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、澳大利亞、孟加拉、巴基斯坦、印尼、中國等十數個國家約百位買主前來洽詢台灣產品需求，其中有高達30%以上買主是TTG長期讀者，習慣透過TTG取得台灣廠商產品訊息。根據分析，首日買主以進口商(24%)、批發商(22.2%)、經銷商(17.5%)、製造商(14.8%)為大宗;需求產品以車燈系列(33.2%)、車用開關(16.6%)、墊片組(15.2%)、冷卻系統(13.8%)、引擎系統(12.5%)為前五大需求產品。

此外，展覽現場本報亦推出泰國汽配展英文報紙專刊，詳細提供台灣廠商在展館中位置、聯絡資訊及廠商重點報導。買主可按圖索驥，快速找到合適的廠商。這樣細膩的服務，成功獲得廠商及買主好評，並為廠商創造更多商機。