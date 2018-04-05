賣方價格變硬了 房產專家：民眾購屋仍挑便宜的買

2018-04-05 17:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



代表北台灣新建案市況的住展風向球，2018年3月走高至32.4分，較2月大增4.4分，對應燈號轉為黃藍燈，終於中止連三藍。住展雜誌企研室經理何世昌表示，雖然風向球六項統計指標全部翻揚，但總分仍偏低、處在藍燈與黃藍燈界限邊緣，且「成交組數離多頭水準還很遠」，意味著民眾購屋還是挑便宜的買，消費者追價意願不高，市況不容過度樂觀。

由於3月正值房市329檔期起跑，預售屋推案量大增至約400億元，且而單一案量達15億元以上的指標案為中山「帝璽」、永和「仁愛麗晶」、土城「風華」、中壢「大清六藝」、平鎮「茂捷雲禮」、桃園「名軒夢享家」、蘆竹「光明鼎」、竹市東區「富春居」與「清大御璽」。

成屋新增供給量雖然也較2月增加，但僅約500多戶，且多數是案量不足10億元的小型建案，單一案量逾15億元以上的指標案僅新莊「遠雄九五」。從新成屋市場來看，業者仍以銷售舊餘屋為主，推出新建案的意願似乎比推預售屋低落許多。

由於房市進入購屋旺季，業者銷售信心也有所增加，投放廣告意願大幅提升，3月報廣批數增至約1.58萬批，較2月暴增近47％。雖然報廣量大增，但仍不及往年旺季水準，這應該受網路廣告分食所影響，導致報紙廣告量不如預期。

在議價率的部份，開價與成交價差距持續收斂，3月份議價率減少、分數則往上增加。議價率減少的主要因素，一來是賣方價格變硬，二來是有些建案開價平實，以及有些舊建案大幅調降開價，與成交價價差甚小所致，尤其是讓利型建案更是如此。

雖然議價空間減少，但3月民眾看屋意願仍高，平均看屋來客組數較2月增加逾二成。從大台北地區來看，台北市以低總價案、有感降價建案來人量最多，其他建案來人量增幅不大。新北市以板橋江翠北側、新店央北、土城暫緩發展區等新興重劃區來人增幅最顯著，原因是房價相對親民、以及新釋出的建案新鮮度高，前往看屋的民眾較多。

何世昌指出，3月成交組數與來人組數，進展相對有限，僅比2月成長近一成，幾乎都是由低價案所貢獻。顯示目前民眾多認為價格不夠甜美，追價意願仍不高，房子還是挑便宜的買。