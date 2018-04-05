不做豪宅做「好宅」 他為屋主量身打造夢想屋

2018-04-05 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



位於桃園市的一處民宅，室內僅15坪、10坪為戶外露臺，原隔成2房格局擁擠，設計師黃建華規劃1間臥室、1間浴廁、1個廚房和餐廳、以及客廳，打通隔間讓空間變更寬廣。圖／黃巢設計工務店提供 分享 facebook 擅長不同類型建築風格，運用色彩、家具陳設及房屋主人喜好，將一成不變的制式房屋格局，變身獨樹一格的樣式。今年40歲的黃建華，與弟弟及諸位建築師合開「黃巢設計工務店」，不做庸俗豪宅，而是致力打造符合環境的「好宅」，讓台灣市容更有城市的樣貌。

對設計有濃厚興趣，黃建華高中時期，就選讀廣告設計科，跟著父親經營的建設公司，學習混凝土業務，實際走進工地監工、了解不同建材類型、接觸業界客戶，比同齡的孩子更早面對社會。921地震摧毀許多人家園，父親公司更因融資不成，一夕倒閉，父親走不出破產陰霾，意志消沈罹病過世。

黃建華遺憾，但只得鼓勵自己，不論情勢再糟，還是得面對未來，抱持希望。多年以來，黃建華不斷走訪國外，如歐洲、美洲、西班牙等國家，借鏡各類種族融合，孕育出的建築文化，如何跳脫過往的舊式建築思維，並帶回台灣，應用在建築設計中。

為實踐自己的建築夢，與建築科班出身的弟弟黃建偉，於2005年4月成立「黃巢設計工務店」，並與建築師戴小芹合作、及父親過去建築合作夥伴協助下，建立垂直型的建築及室內設計團隊，從土地規劃、營建工程到室內設計，一手包辦。

開價1坪設計費6000元，高價規格但不打造平庸豪宅，而是打造符合環境居住的「好宅」。包括將地窄擁擠的台北市老宅，改建成透光明亮的美式風格住宅，還有為一對高雄年輕夫婦，設計具有空間感的寵物旅店，每件建築案，一般設計公司平均2至3個月規劃，黃建華堅持花1年時間，因為任何細節都不肯放過。