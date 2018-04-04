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夏季飲品大戰蓄勢待發 包裝飲料再戰手搖飲

2018-04-04 09:19中央社 台北14日電

隨著夏季腳步逼近，飲料市場熱度升溫。瓶裝飲料大廠近幾年遭遇環境變動的衝擊，對手正是四處林立、以客製化為訴求的手搖飲店。如何扭轉突圍此一局勢，考驗著各大飲料廠。

依經濟工業局統計，2017年全台飲料的銷售值為新台幣555.9億元，呈現約0.5%的年衰退幅度。飲料業者對於包裝飲品銷售衰退，將原因指向全台高達2萬家的手搖飲店分食市場。

除了手搖飲成為日常飲品選擇外，各大超商也陸續進軍手搖飲市場，瓶裝飲料大廠在左右夾攻下，面臨不小壓力，從大飲、黑松去年獲利大幅縮水可看出端倪。而「順應潮流，加入戰局」也似乎成為飲品大廠最新策略方向。

黑松董事長張斌堂表示，台灣包裝飲料市場已連續3年衰退，年產值從2015年559億元緩步衰退至去年約555.9億元，內需市場已趨飽和。

張斌堂認為現在面臨最大的問題是，過去包裝飲料業者面對的是產業自己的競爭，現在則面臨非包裝飲料的競爭。4大連鎖超商全台店數僅約1萬家，手搖飲店卻高達2萬家，正快速分食飲品市場。

黑松規劃以強化容量包裝、推出新品項及擴大海外市場因應，將配合新南向政策，積極拓展東南亞外銷市場，初期擬以碳酸飲料打頭陣。

泰山採取積極出招策略，將對手扭轉為合作夥伴，攜手手搖茶品牌COMEBUY、日出茶太、水巷茶弄，精選各家經典人氣款飲品，推出「茶攤一條街」聯名系列，結合雙方的優勢，期盼能開創茶飲新藍海。

泰山企業副總經理雷松清指出，雖然全台手搖飲店高達2萬家，密集程度更勝便利商店，但手搖飲店有營業時間上的限制，加上現搖飲料無法長時間保存，泰山主動出擊與3家連鎖手搖飲料店合作，可讓消費者24小時都能隨時買到經典手搖美味。

對這3家手搖飲連鎖體系來說，等於一口氣多了超過一萬個銷售據點；對飲料廠泰山來說，則是在競爭激烈的包裝飲品市場中開創了新的可能，也是雙贏的新模式，預料今年夏季的飲品大戰將呈現新的拉鋸戰。

泰山企業黑松
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