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趨勢觀察／發展觀光 先擴大國際視野

2018-04-04 05:25經濟日報 黃任佑

今年春節前花蓮地震，使花東觀光旅遊及房產業受創至巨；前者短期，後者短、中期均受重大衝擊。個人因多年服務於海外，在觀光大國西班牙工作四年，適值1992西班牙之年（奧運、世博會、發現美洲新大陸500周年慶及馬德里歐洲文化之都等），感受頗深。

徐小波先生所撰《第二次：二次經濟奇蹟總構思》一書中，「從國際化優勢角度發展台灣觀光業」一文，表示民間創造力不讓人擔心，政府法令讓人擔心。

他指出，在面對部會職權重疊、地方政府層層管理，應大盤整主管機關、推動異業結合、以負面表列的思考來改善。

徐小波認為觀光業發展策略方向，包括：研究如何發展本土文化的內涵，以吸引國際觀光客；促進相關產業的合作發展；政策面應以鼓勵民間作為核心思考；創造良好的整體環境，加強主管機關橫向的聯繫；無形資產創新經營模式的融資問題、籌資管道；發展或發揚地方的特色，如台灣文化歷史的內涵（以17、18世紀國際化歷史）、鶯歌陶瓷、放鞭炮煙火文化、科技運用結合傳統節慶等。

以海島型經濟如同對外貿易，台灣觀光業須各地國外旅客來消費，雖已突破千萬人次，但相較西班牙來客數超過全國人口數，且翻一番達六千萬以上或近億人次，更勇奪世界經濟論壇2015年以來國際觀光業競爭力評比第一名，淨所得甚至超過美國也是全球第一名，很顯然我國有很多可改進的地方。

在此我們需強調的不只是來客數、停留時間、消費額與回客率，也要注意所帶來之經社負面影響。

實際上，台灣推動觀光業，政府與業者均須具備足夠的國際觀。

由世界經濟論壇（WEF）在近幾年發布之觀光旅遊競爭力年報指標（WTTCI）中，所用四大構面14項指標，可做為檢視台灣發展觀光業之關鍵策略。相較台灣與西班牙之觀光發展競爭力，從該等指標可看出台灣應加強之作為。

四大構面包括環境構面、交通運輸政策與營造條件構面，以及自然與文化資源構面。

14項指標則包含商業環境、治安與安全、健康與衛生、人力資源與勞動市場、資通訊成熟度、國際開放程度、價格競爭力、環境永續性、空運基礎設施、海陸基礎設施、觀光客服基礎設施、自然資源，以及文化資源與商業旅遊。

以文化資源與商業旅遊為例，前者牽涉甚廣，後者因台灣國際地位與產業結構發展未能迎頭趕上，台灣無論在會展產業或國際商業旅遊，相較臨近的港、星甚至後起中國大陸，都相形見絀。

文化資源的次級指標包括世界文化遺產景點數、口碑與無形文化遺產表現數量、國際級運動體育館數，以及文化與娛樂觀光數位需求等來看，台灣並無明顯重要性或突出表現，或已受大陸另類磁吸效應所影響。

若以西班牙的經驗來看，其文化觀光資源與推廣對觀光業有很大的助益，因此觀光業實離不開文化。

此外，台灣地瘠人稠，雖某些地方也自許為好山好水好風景，但以各地方特色產業與觀光旅遊連結度其實不足，這部分或許可以參考日本實行多年的「地域再生法」或「地方創生計畫」，或許已可得出台灣觀光業發展轉型升級之道，其中中央與地方政府、業界與學者專家之結合，缺一不可。

（作者是淡大兼任助理教授，經濟部前駐西班牙商務人員）

觀光西班牙世界文化遺產
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