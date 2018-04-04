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智慧經營／徐祥微…固本創新 四招出擊

2018-04-04 05:25經濟日報 蕭君暉

宏碁與華碩等電腦品牌大廠，近兩年大舉跨入電競產品，讓電競筆電龍頭微星備感威脅，微星董事長徐祥表示，過去電競品牌只有兩、三家，現在有10多家業者進入，而且陸續還有新的競爭者加入，為了迎戰對手，保持其領先地位，他也擬定新的戰略。

戰鬥機種 拉高市占率

徐祥說，微星有高達15款的電競筆電，而且都是高規產品，該公司將推出一至兩款戰鬥機種，來迎戰對手，以維持一定市占率，規劃在2018年下半年推出，以趕上旺季需求。

他認為，戰鬥機種是衝量的，維持一定市占率，但因為該公司仍有為數不少的高階電競筆電，讓微星可以維持一定獲利水準，不致因為殺價取量，而犧牲毛利率。

鞏固優勢 打造生態

迎戰對手的第二招，徐祥說，就是建立完整的電競生態系統，由於該公司在電競筆電是龍頭地位，同時，該公司在電競周邊產品，如液晶監視器等，由於相當有特色，一直是供不應求的狀態，隨著生態圈的建立，將可以維持微星不錯的毛利率與獲利水準。

徐祥表示，2018年微星將打造完整電競生態圈，除了電競筆電之外，還將推出電競桌機、電競液晶監視器、滑鼠與鍵盤等完整的產品線，預定會在下半年放量，這些產品相當受到玩家歡迎，由於產能一直不夠，該公司將追加產能，以進一步推升獲利，迎戰對手。

挖礦商機 獲利新利器

他說，除了在電競產業出招，2017年下半年以來的挖礦商機，將是推升該公司2018年獲利成長的第三招。

徐祥指出，從2017年5、6月開始的挖礦風潮，帶動顯示卡在目前仍在缺貨，微星已針對挖礦主，打造以顯示卡為主的系統產品，以滿足挖礦主的需求，目前已經與前幾大礦主聯絡，希望在2018年取得一些成績。

微星表示，隨著比特幣跌到目前的7,000至8,000美元，個人小型的挖礦主需求已經下降，因為再挖下去，並不划算，不過，中大型的挖礦需求仍在，而且顯示卡不僅可以用在挖礦，還可以使用在區塊鏈與人工智慧（AI）等領域，未來的應用會更多，微星持續看好長期發展。

徐祥強調，數位虛擬貨幣的浪潮是擋不住的，雖然許多國家中央銀行都說要壓制，但這是趨勢，因為挖礦不只是挖礦，它還有區塊鏈與AI可以推動成長。簡單的說，挖礦就像資料中心，是提供算力的一種組合，只要有人購買它的算力，它就可以成長，所以礦場，不一定要用在挖礦，它也可以是資料中心。

高毛利產品 做大商機

至於第四招，徐祥說，將是既有的主機板事業，2017年的主機板面對供需不平衡，導致績效不彰，但最苦的日子已經過去了，2018年受到各種記憶體、被動元件、顯示卡等零組件缺貨與漲價的影響，至少同業不會再亂殺價，微星將尋找毛利較高的產品來做，在全球與中國大陸，希望維持前三大的目標。

微星在2017年已經繳出較2016年獲利成長的成績單，今年在電競領域，除了殺價取量，維持市占率，並建立生態圈來提升獲利之外，在熱門的挖礦熱潮商機，也推出系統產品，來與ASIC挖礦機一較高下。

至於傳統主機板事業，則挑高單價的來做，以維持一定的獲利水準。三大事業版圖，今年業績看增之下，微星今年營運可期。

電競筆電微星生態
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