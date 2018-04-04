長照點線面／失智照護 可善用社群力量

2018-04-04 05:25 經濟日報 劉庭軒



失智這條路，最痛苦的是家人照顧者，照顧者如何接受現實，理解失智長輩以及怎樣面對「被遺忘」的心理煎熬，都是我們需要重視的議題，因為失智症照顧者也需要被照顧，因此對他們來說更重要的是彼此的支持，能讓照顧者瞭解自己並不孤單！

許多照顧者在與失智長輩的相處上，可能會採取不夠完善的方式，因此造成很多不必要的壓力產生，例如照顧者不夠明白失智長輩會產生的症狀，就容易有衝突發生，以及照顧者在面對失智長輩的其他親朋好友過度關切或介入…等，造成很多照顧者常在這樣的階段就被打倒。

我們應設法讓大家能夠清楚認知──失智症照顧者也需要被照顧，因為唯有照顧者被照顧好，失智的長輩才能有機會得到更好的照顧！

對此，除了政府的政策支持與資源投入外，民間單位應可主動配合長期在台灣為失智症投入心力的單位與組織，利用數位社群的工具（例如facebook的社團、Line@、YouTube…等），提供失智症照顧者一個專業且溫暖的線上互助社群，藉由社群的協助，邀請專家學者定期撰文、拍攝影片及提供相關資訊，讓照顧者能夠得到正確照顧的專業知識，以及適當的心理調適方法。

此外，透過線上社群能夠便利的與眾多同為照顧者的朋友互動，彼此學習與交流，照顧者們在心理層面上就能獲得寶貴的扶持力量，讓照顧者們能夠繼續在失智症照顧這條漫長的道路上走得更遠、更平穩。

線上互助社群具有傳播便利特性，也因此能讓更多民眾關注失智症相關議題，且透過多元的線上互動模式，例如直播專訪、影片教學…等。

這樣的模式能提供無法出門的失智症照顧者，即時得到重要的資訊與專業的知識，更能有效地接觸年輕族群，也讓年輕族群認識失智症及失智症照護對社稷發展的影響性。

其實，這也是年輕族群未來須面對的重要課題，讓更多的有志青年提前加入失智症照護的行列，得以培育更多未來的專業照護人員，協助落實政府在失智症照護的長遠規劃。

（作者是台灣受恩股份有限公司董事長，本專欄每周三刊登）