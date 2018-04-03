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評／文化資產陳悅記清明節前的劫數

亞洲科技盛典IVS 6月登場 12新秀展絕技

2018-04-03 18:21經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

被譽為「亞洲科技盛典」的日本最大科技論壇Infinity Ventures Summit （IVS） 6月將於台北登場，其中最受投資人注目的IVS LaunchPad競技場報名本月10日截止。

Infinity Ventures(IVP)表示，IVS LaunchPad是日本新創團隊最快與大型企業接觸的方式，本次活動首度移師台北，更加碼邀請超過50位國際級CEO講師參與，就是希望讓台灣團隊能與國際級企業做第一手接觸，打造未來更寬廣的發展。

IVS是由國際創投Infinity Ventures（IVP）2007年在日本發起，至今已成為日本國內網路科技產業領導論壇。

IVP在2015年進入台灣後，看好台灣的新創能量及國際化色彩等優勢，首度將IVS帶出日本，落腳台北舉辦，並與合作夥伴AppWorks（之初創投）、TSS（台灣新創競技場）共同攜手，主打GO GLOBAL，打造台灣少有的「以連結人脈網絡為主」的大型盛會。

IVP表示，本次論壇講題豐富，包含遊戲娛樂、區塊鏈、天使投資、科技趨勢、AI等熱門話題，更將日本新創發表殿堂IVS LaunchPad原汁原味搬來台灣，希望將台灣新創團隊一舉推上國際大型企業的人脈網絡中，讓台灣新創團隊取得更大的發展空間。

因為IVS LaunchPad不限主題，只要產品或是服務具備獨特性以及市場發展性，都有機會登上最終12強的決賽舞台，獲得國際級企業的注目，每年皆吸引超過100隊以上的團隊積極參與。

今年IVS LaunchPad將於2018年4月10日截止報名，通過第一階段書面資料審查後，4月底及5月中將於台北舉辦兩次30分鐘的面談，通過以上篩選過程，就能登上6月8日的最終IVS LaunchPad殿堂！詳細活動資料以及報名申請請見IVS官方網站https://www.ivs.events

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