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海洋科技專區落腳興達港 中鋼將進駐投資離岸風電

2018-04-03 16:48聯合報 記者王昭月╱即時報導

全國首創的「海洋科技專區」敲定落腳高雄興達港，中鋼公司將斥資34.21億投資離岸風電產業，預定4月15日動工興建水下基礎製造公司，未來初估年產值超過150億元，可創造2千個以上的就業機會。

「高雄海洋科技產業創新專區」中的海洋工程區，面積36.56公頃，已由中鋼公司向經濟部能源局標租到土地，中鋼董事會並通過投資案，訂4月15日動工興建水下基礎製造公司，包括離岸風電水下基礎設施廠房、新建辦公大樓及重件碼頭，建置離岸風電水下基礎產線則在明年12月完成。

高雄市海洋局表示，高雄具有發展離岸風電的海事工程、造船及鋼鐵等優勢產業，為此市長陳菊向中央爭取列入行政院「前瞻基礎建 設計畫」，在興達港遠洋泊區設立「高雄海洋科技產業創新專區」，建設經費為43.6億元，盼讓高雄成為海洋科技相關產業的「引擎」。

高雄海洋科技專區規劃1區（海洋工程區）、3中心（海洋科技工程人才培訓及認證中心、海洋科技產業創新研發中心、海洋科技工程材料研發及認證中心）。 海洋局長林英斌說，興達港遠洋泊區86年闢建完成後，因各國紛據「聯合國海洋法公約」劃定200浬的專屬經濟區，造成遠洋漁業經營環境限縮，導致港區閒置，屢遭監察院、行政院工程會糾正及列管。如今中鋼規畫興建水下基礎設施廠房，未來可望加速海洋科技產業升級。

全國首創的「海洋科技專區」，敲定落腳高雄興達港，中鋼公司將進駐投資離岸風電產業。...
全國首創的「海洋科技專區」，敲定落腳高雄興達港，中鋼公司將進駐投資離岸風電產業。圖／高雄市海洋局提供
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高雄海洋科技專區規劃「1區（海洋工程區）、3中心（海洋科技工程人才培訓及認證中心...
高雄海洋科技專區規劃「1區（海洋工程區）、3中心（海洋科技工程人才培訓及認證中心、海洋科技產業創新研發中心及海洋科技工程材料研發及認證中心）。圖／高雄市海洋局提供
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離岸風電中鋼
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