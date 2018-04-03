海洋科技專區落腳興達港 中鋼將進駐投資離岸風電

2018-04-03 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



全國首創的「海洋科技專區」敲定落腳高雄興達港，中鋼公司將斥資34.21億投資離岸風電產業，預定4月15日動工興建水下基礎製造公司，未來初估年產值超過150億元，可創造2千個以上的就業機會。

「高雄海洋科技產業創新專區」中的海洋工程區，面積36.56公頃，已由中鋼公司向經濟部能源局標租到土地，中鋼董事會並通過投資案，訂4月15日動工興建水下基礎製造公司，包括離岸風電水下基礎設施廠房、新建辦公大樓及重件碼頭，建置離岸風電水下基礎產線則在明年12月完成。

高雄市海洋局表示，高雄具有發展離岸風電的海事工程、造船及鋼鐵等優勢產業，為此市長陳菊向中央爭取列入行政院「前瞻基礎建 設計畫」，在興達港遠洋泊區設立「高雄海洋科技產業創新專區」，建設經費為43.6億元，盼讓高雄成為海洋科技相關產業的「引擎」。