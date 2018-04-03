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日月光又一個百億投資案動土 陳菊、陳其邁準備換位？

2018-04-03 15:12聯合報 記者黃昭勇╱即時報導

日月光集團在高雄又一個百億元投資案今（3）日動土，高雄市長陳菊、已贏得民進黨高雄市長初選的立委陳其邁都到場，還有兩位高雄市議員、4位里長，讓這個動土典禮有了點政治味。

一早就到現場等候的日月光董事長張虔生，在動土典禮與兩人的互動也相當有趣。作為主人的張虔生宣布了高雄Ｋ25廠的投資額逾125億元、預計將創造1800個工作機會，整體在楠梓區的員工數將達2.6萬人。

接著由經濟部加工出口區管理處長黃文谷致詞，陳其邁則緊接其後。儘管半導體封裝測試是相當專業的科技產業，但陳其邁對日月光的高階封裝測試技術，主要的應用市場為微電子、消費性電子市場都能琅琅上口。他更稱許張虔生「有眼光、有野心」。

陳其邁指出，張虔生願意持續投資高雄代表他「有眼光」，一年已達2200億元的營業額還要持續擴大市場佔有率則代表張「有野心」。他說，政府願意做日月光最大的靠山、產業上的夥伴。

陳菊特別注重勞工的議題，致詞時提到日月光去年幫員工全面調薪3%~5%、設置企業幼兒園等等，是以優質就業創造更高的產值。但她也說，在會場入口處簽名時，日月光同仁就跟她提到土地不夠的問題，政府會努力協助取得用地，讓日月光投資不間斷。

依照禮儀，主人右手邊代表的是主要賓客，左手邊則有共同待客之意。在典禮上，位置一直安排在張虔生右手邊的陳其邁，到了動土典禮後換到了張虔生的左手邊，形同與陳菊換了位置，也仿若準備接下高雄施政的責任。

張虔生在稍後的談話中指出，非常希望可以持續在楠梓加工出口區附近建廠，以便於管理。但日月光高雄第二園區的「最後一塊土地今天建廠了」，接下來的土地取得會有難度，希望政府可以協助。他舉例，中油的後勁廠土地目前閒置中，如果政府可以協助取得，日月光的投資就可以一直下去。

日月光張虔生陳其邁
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