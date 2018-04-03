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三重仁義段加入重劃區戰局 今年百億案量搶客

2018-04-03 13:31經濟日報 記者郭及天╱即時報導

在自住客當道下，重劃區房市聚焦主打中低總價產品，新北市包括板橋江翠北側重劃區、土城暫緩發展重劃區、新店中央新村北側重劃區以及三重仁義段重劃區共四大火熱重劃區吸引建商插旗，加入推案價格戰場。

新興的「三重仁義段重劃區」，此重劃區因緊鄰三重熱鬧市區，生活機能純熟，且周邊已10年以上無大量新案，為抓緊當地換屋需求，目前已有東森、茂德、元利、寶佳、欣巴巴、達麗、麗寶、中悅等知名建商搶插旗，並可望在今年下半年開始陸續推案，今年案量初估將超過百億元，東森建設首案「日日東森」規劃推出，近期喊出擴點千家的超市龍頭「全聯」品牌也搶進駐重劃區，估計將帶動此區住宅買氣與商場、店面聚集效應。

東森建設首案日日東森預計今年7至8月取得建照，總銷超過15億元，將以4字頭房價，主打採光和二、三房房中低總價帶。東森建設總經理賴建程表示，三重仁義段重劃區基地方正，每塊基地約400~500坪，對於中大型建商極具吸引力，目前已有超過10家建商卡位、陸續掛上建照，東森建設、茂德將在今年率先推案，該重劃區房價將以4字頭登場。

相比新北市正火紅的江翠北側、土城暫緩發展、中央新村北側重劃區，三重仁義段重劃區擁有舊市區便利性、人潮聚集，其周邊可說是各重劃區中商圈機能發展最完善，帶來強勁「結市效應」，因此，除了建商搶卡位，也讓「全聯」決定在重劃區搶攻大型店面商場，3月已提出三重分店新建工程建照申請，估計未來也將帶動此區店面和商場聚集、提升租金效益，掀起當地一股假日商場購物熱潮。

重劃區建商
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