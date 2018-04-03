上緯與西門子歌美颯簽風機採購合約

2018-04-03 11:56 中央社 台北3日電



上緯投控今天宣布，主導開發的海洋風電（Formosa I）已與西門子歌美颯（Siemens Gamesa）簽署海洋風電第2階段20部6MW風機採購合約及維護保養合約。

上緯投控表示，與西門子歌美颯合力建置台灣首座離岸風電，發電容量128MW示範風場。

上緯解釋，已商轉的兩部示範風機發電容量皆為4MW，合計8MW，也是採用西門子歌美颯的風機，此次簽約的20部風機，每部為6MW，20部風機共120MW，加計兩部示範風機的8MW，正好就是海洋風電預定的總發電容量128MW。

上緯說，規劃的3座風場中，目前僅海洋風電使用西門子歌美颯的風機，海能風電、海鼎風電的風機還在與各大風機廠商洽談中。

另一方面，西門子歌美颯使用上緯生產的風機葉片樹脂，生產風機葉片，也是上緯的客戶；上緯同時積極爭取其他各大風機廠商採用上緯生產的風機葉片樹脂。

上緯說，海洋風電位於苗栗縣海岸約2至6公里處，分為兩階段開發，第一階段兩部4MW風機已於2016年10月安裝，並於2017年4月正式啟動商轉；第2階段20部6MW風機，預計2019年施工，年底併聯發電，總發電容量128MW。

海洋風電128MW發電量每年可供應12.8萬戶家庭，可減排相當於609座大安公園吸收量的二氧化碳。