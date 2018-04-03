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台灣便利商店密集度居全球第二 超日趕韓

2018-04-03 10:35經濟日報 記者林潔玲╱即時報導

便利商店示意圖，非新聞當事現場。聯合報系資料照／記者曹馥年攝影
便利商店示意圖，非新聞當事現場。聯合報系資料照／記者曹馥年攝影
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台灣便利商店密集度居全球第二，我國連鎖便利商店數逐年攀升，根據統計2017年12月底已達1萬662家，平均每2,211人就有1家連鎖便利商店，密集度次於南韓，日本密集度則居第三。

經濟部統計處今（3）日發布產業統計，南韓因經營便利商店門檻相對較低，近年來展店迅速，2016年底便利商店數為3萬5,282家，平均每1,452人就有1家便利商店， 密集度居全球之冠。

台灣連鎖便利商店數也逐年攀升，根據流通快訊統計，2017年2月底達1萬662家，平均每2,211人就有1家連鎖便利商店，密集度次於南韓；日本2017年底便利商店店數則達5萬6,374家，平均每2,248人就有1家便利商店，密集度居第3。

統計處指出，我國便利商店近年持續改裝新型態門市，搶攻座位經濟效益，提供鮮食、現磨咖啡及現調茶飲，並提供代收、票券、儲值等各式服務，營收持續成長，2017年便利商店營業額達3,173億元，續創歷年新高，年 增2.8%，為該項統計以來，連續18年正成長。

2018年2月更受惠春節假期天候佳，出遊人潮帶動買氣，前兩月累計營業額533億元，年增7%，由於業者積極與異業結盟、擴展物流服務，增加來客數與顧客黏著度，統計處也預期2018年全年營業額可望續創新高。

至於南韓便利商店，由於近來擴增商品販售種類，推出平價、跟上潮流的化粧品，以及提供多樣化服務項目，營業額近三年來均呈兩位數成長，2017年營業額突破20兆韓圓，年增14.1%。

日本的便利商店則受惠展店及輕食產品熱賣， 營收也逐年攀升，但受到藥妝店延長營業時間，以及增加鮮食販售的競爭影響，增幅縮小，2017年營業額11.7兆日圓，年增2.6%。若以2017年與2010年營業額比較， 我國營業額成長37.7%，日本成長44.8%，而南韓成長1.8倍最為快速。

我國與日本、南韓便利商店密集度統計。 資料來源：經濟部統計處
我國與日本、南韓便利商店密集度統計。 資料來源：經濟部統計處
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便利商店南韓
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