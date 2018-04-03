擺脫低迷 北市3月房市交易6年新高 交屋潮遍地開花

2018-04-03 05:27 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



房市回春近了？台灣房屋指出，根據六都地政局公布的今年3月建物買賣移轉棟數統計，可發現台北市3月房屋移轉量能相當驚人。台北市3月房屋移轉棟數共3775棟，月增率高達180.88%、年增率89.41% ，創下2012年中央銀行開始抑制豪宅貸款以來的6年最高紀錄。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，台北市3月房屋交易棟數創下6年新高，原因包括年節過後民眾積極買房，而不少建商也趕在3月檔期大舉交屋，順勢促銷新案，除台北市大同、大安、士林區外，台北市幾乎所有行政區，今年3月都出現年、月成長倍數情況，中山和內湖區最熱門，交屋潮幾乎是遍地開花。

由於台北市房屋買賣3月爆大量，也帶動今年第1季房屋移轉棟數攀升。陳炳辰表示，台北市今年首季房屋移轉棟數達7462棟、年增率高達43.58%，居全台六都之冠，也創下2015以來歷年第一季最佳成績。

不過，全台不僅台北房市回溫。陳炳辰表示，新北市和中南部房市表現也不錯。新北市第一季表現也是4年來最佳，首季房屋移轉棟數達1萬2511棟，像新北的板橋和淡水也都是交易熱區。另外，台中市今年第一季房屋移轉棟數達9487棟，較去年同期增加10.01%，台南市首季房屋移轉5226棟、年增幅22.76%，高雄市首季移轉棟數8029棟、增幅3.4%。