親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

吳德榮：今天至清明節好天氣 周五轉濕冷周日起晴朗

孫安佐住處新搜出1600多發子彈及手槍 監護人事先藏匿

擺脫低迷 北市3月房市交易6年新高 交屋潮遍地開花

2018-04-03 05:27聯合報 記者孫中英╱即時報導

房市回春近了？台灣房屋指出，根據六都地政局公布的今年3月建物買賣移轉棟數統計，可發現台北市3月房屋移轉量能相當驚人。台北市3月房屋移轉棟數共3775棟，月增率高達180.88%、年增率89.41% ，創下2012年中央銀行開始抑制豪宅貸款以來的6年最高紀錄。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，台北市3月房屋交易棟數創下6年新高，原因包括年節過後民眾積極買房，而不少建商也趕在3月檔期大舉交屋，順勢促銷新案，除台北市大同、大安、士林區外，台北市幾乎所有行政區，今年3月都出現年、月成長倍數情況，中山和內湖區最熱門，交屋潮幾乎是遍地開花。

由於台北市房屋買賣3月爆大量，也帶動今年第1季房屋移轉棟數攀升。陳炳辰表示，台北市今年首季房屋移轉棟數達7462棟、年增率高達43.58%，居全台六都之冠，也創下2015以來歷年第一季最佳成績。

不過，全台不僅台北房市回溫。陳炳辰表示，新北市和中南部房市表現也不錯。新北市第一季表現也是4年來最佳，首季房屋移轉棟數達1萬2511棟，像新北的板橋和淡水也都是交易熱區。另外，台中市今年第一季房屋移轉棟數達9487棟，較去年同期增加10.01%，台南市首季房屋移轉5226棟、年增幅22.76%，高雄市首季移轉棟數8029棟、增幅3.4%。

陳炳辰表示，歷年第一季房市交易量，約占上半年的45%到50%，以今年狀態來看，由於六都房市表現齊揚，若第2季仍能維持恆溫，今年上半年房屋移轉棟數，有望達到13到14萬棟。

台灣房屋表示，根據最新統計，台北市3月房屋移轉棟數創下6年新高，量能驚人。記者孫...
台灣房屋表示，根據最新統計，台北市3月房屋移轉棟數創下6年新高，量能驚人。記者孫中英／攝影
分享

房市豪宅
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

南台四縣市觀光 交部研議給補助

2018-04-03 03:21

招手陸客 行銷自由行

2018-04-03 03:21

企業誠信論壇／沈榮津：推動公司治理 樹立標竿

2018-04-03 02:25

恒耀深耕車用 拚全球領導者

2018-04-03 01:21

進口車竄紅 快占半壁江山

2018-04-03 01:21

家樂福台籍新總座 找出競爭力

2018-04-03 01:21

恒耀買廈門廠 獲利進補

2018-04-03 01:21

家樂福營收 挑戰700億元

2018-04-03 01:21

Lexus賣贏BMW 躍豪華車二哥

2018-04-03 01:20

職場巡禮／四方向留住斜槓人才

2018-04-03 00:01

管理講堂／謙受益 滿招損

2018-04-03 00:01

智慧經營／李金恭：正面迎戰 危機變轉機

2018-04-03 00:01

華信航空6月14日起 台中直飛東京

2018-04-02 15:52

刺激國旅 交通部5月底提振興南部方案

2018-04-02 15:49

宗慶後：娃哈哈轉型保健食品 研發益生菌

2018-04-02 15:31

廉航營運新模式 Air Asia傳闢長程線

2018-04-02 14:35

TOYOTA YARIS全新改款上市

2018-04-02 14:35

國瑞汽車新總座 林永裕就任

2018-04-02 14:35

滅火器過期、司機單手駕駛 公車恐變危車

2018-04-02 14:34

台北房市有點「狂」 第1季買賣移轉年增四成

2018-04-02 14:00

京華城將採國際標 土地價值至少406億元

2018-04-02 13:36

首波高收入含淚進場 顏炳立：下波房價要低才能賣

2018-04-02 12:42

低油價時代 國外廉價航空積極佈局長程線

2018-04-02 11:58

特色小店紛紛出走 商仲：西門商圈租金到頂了

2018-04-02 11:41

放寬豪宅管制？ 央行總裁楊金龍：還需要再觀察

2018-04-02 11:41

「第三波咖啡」教我在飽和市場中獲利的 3 種方法

2018-04-02 10:10

膽子大的不少 13%民眾願意與福地為鄰

2018-04-02 09:49

3科技新貴捨年薪百萬 創網購家具業

2018-04-02 09:28

日銀短觀 大型製造業睽違兩年景氣預測惡化

2018-04-02 09:22

房市景氣動向／329檔期備受矚目的觀察指標

2018-03-29 15:25

外資分析師用5年搞民宿 AsiaYo一躍台灣訂房龍頭

2018-03-29 11:27

京華城賣地求現 喊價五百億元

2018-03-28 16:16

房市解凍／3大價量指標透先機 中南部買氣先回溫

2018-03-26 11:14

2018年房市存在哪些利空因素

2018-03-26 09:03

中租成長優預期 外資目標價上看125元

2018-03-19 10:19

財產贈與受贈人男多於女 年紀愈小落差愈大

2018-03-09 06:04

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

2018-03-08 12:35
看更多

熱門文章

首波高收入含淚進場 顏炳立：下波房價要低才能賣

2018-04-02 12:42

養不起小孩？ 上班族估家庭月收100K才能生養一個

2018-04-02 10:16

美元買點到了嗎？ 謝金河這樣回答

2018-04-02 22:03

特色小店紛紛出走 商仲：西門商圈租金到頂了

2018-04-02 11:41

聯聚董座：房市三到五年不會好 講利多是違心之論

2018-04-02 18:49

台灣生育率全球倒數 低薪高房價高工時是主因

2018-04-02 09:46

央行總裁楊金龍：一半薪水花在消費上

2018-04-02 12:21

大陸閃電對美報復 人民幣升新台幣也升

2018-04-02 09:48

阿里砸95億美元 吃下「餓了麼」

2018-04-02 12:28

光陽今首提換電標準 被要求補充支援重型機車配套

2018-04-02 21:42

中美貿易戰 點燃貨幣戰 鴻海重傷

2018-04-02 23:11

華信航空6月14日起 台中直飛東京

2018-04-02 15:52

膽子大的不少 13%民眾願意與福地為鄰

2018-04-02 09:49

台灣負利率？ 中央銀行：別的國家負更多

2018-04-02 11:26

午餐吃什麼？ 富邦設幸福食堂 蔡明忠親自體驗

2018-04-02 14:54

一邊用電腦一邊滑手機 中國信託7成客戶愛跨通路服務

2018-04-02 20:55

四大電子代工廠 匯損近200億

2018-04-03 01:00

台北房市有點「狂」 第1季買賣移轉年增四成

2018-04-02 14:00

3科技新貴捨年薪百萬 創網購家具業

2018-04-02 09:28

放寬豪宅管制？ 央行總裁楊金龍：還需要再觀察

2018-04-02 11:41

京華城將採國際標 土地價值至少406億元

2018-04-02 13:36

TOYOTA YARIS全新改款上市

2018-04-02 14:35

房市熱烘烘 台北市建物移轉創27個月來新高

2018-04-02 15:52

國泰SOGO聯名卡推購物季最高回饋 刷5千回饋5%

2018-04-02 20:34

印度誤傳？鴻海集團在印度應是設PCBA產線

2018-04-02 19:36

銀行專家建議「子女保障信託」省稅傳承

2018-04-02 10:48

Switch激勵 任天堂將超越微軟

2018-04-02 14:35

節電找辦法 台電盼抑低尖峰用電139萬瓩

2018-04-02 16:05

星展指中美貿易戰衝擊台灣 勿輕忽

2018-04-02 14:25

央行總裁楊金龍：比特幣買賣應列入洗錢防制規範

2018-04-02 10:47

調查：家庭月收入破10萬 才敢養小孩

2018-04-02 14:19

楊金龍 美中貿易戰對台灣不會是利多

2018-04-02 10:14

恒耀收購轉投資企業 預計第3季完成

2018-04-02 17:15

統一發票千萬獎 財政部下午公布清冊

2018-04-02 10:38

王道銀不換純網銀執照 投資持開放態度

2018-04-02 13:34

核三1號機明歲修 4月供電吃緊

2018-04-02 11:39

陸廠NOR Flash獲三星採用 台業者：未受影響

2018-04-02 13:29

玉山卡繳牌照稅5期0利率 再享CITY CAFE

2018-04-02 14:00

Lexus賣贏BMW 躍豪華車二哥

2018-04-03 01:20

加薪抵稅 有多少勞工可受惠加薪？

2018-04-02 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top