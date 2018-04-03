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企業誠信論壇／沈榮津：推動公司治理 樹立標竿

2018-04-03 02:25經濟日報 記者吳馥馨／台北報導

經濟部長沈榮津。 圖／經濟日報提供
經濟部長沈榮津。 圖／經濟日報提供
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經濟部沈榮津表示，企業透明誠信、永續經營、公司治理與肩負企業社會責任，已是國際趨勢，盼各企業深刻體認，誠信經營的落實與推動將是公私部門的相互協力。

經濟部與台電公司將於4月25日共同舉辦企業誠信論壇，由經濟日報協辦。沈榮津說，盼藉由論壇能讓經濟部所轄各國營、公股事業，確立起良善標竿示範，也要凝聚公私部門共識，以利於後續建構經濟部專屬的企業評鑑機制，強化企業誠信經營的責任。

經濟部近年來積極修正公司法，擬向本國各企業揭示「企業社會責任」所生影響與效益，並要求企業確切遵循法令與倫理規範，採行得增進公共利益之行為，善盡社會責任。

此外，為落實「聯合國反貪腐公約」第12條私部門反貪腐要求，並積極推動「國家廉政建設行動方案」強化企業誠信，期望有效凝聚私部門針對反貪腐的共識，並讓其明確知悉私部門「廉政」議題的重要。

沈榮津說，針對各企業CSR的控管與追蹤，以及誠信經營的強化，係屬金管會權責；但經濟部為確保本國企業於國際間存有一定競爭力和長久發展，除協助督導各企業運作合於法令外，更積極依照「國家廉政建設行動方案」，要求國營事業及公股投資事業董、總參與廉政會報，針對企業經營的違常情事提出相關建議與改正措施，促進國營企業及公股投資事業再革新，進而成為本國企業的標竿，成為CSR推行與誠信經營落實的領頭羊。

事實上，近年來經濟部所轄的國營及公股事業就企業CSR的努力，除獲得台灣永續能源研究基金會（TCSA）等單位高度肯認外，中鋼公司更連續六年入選道瓊永續指數計算成分股（DJSI）。

經濟部除協助所轄國營及公股事業持續推動CSR與誠信經營文化外，也將積極輔導該等企業成為社會標竿，以利企業與社會大眾共同分享成果。

沈榮津認為，要落實企業社會責任，除要先奠定「誠信經營」的企業文化，企業也該具備「友善環境」與「社會關懷」。

經濟部沈榮津
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