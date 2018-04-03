南台四縣市觀光 交部研議給補助

2018-04-03 03:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北報導



國內旅宿費用偏高，國人在台旅遊人數少，為幫助因陸客減少而受到影響的南部地區，交通部正研議要給台南、高雄、屏東和澎湖等南部縣市觀光補助，希望刺激並吸引國人前往旅遊，幫助地方觀光產業，預計5月底可以提出、7月暑假開始實施。

交通部長賀陳旦昨（2）日與媒體餐敘，被問及去（2017）年國民旅遊人數較前年下降，觀光產值也下滑，不少觀光業者營運受到衝擊，賀陳旦回應說，據他所知，人數雖為增加，但產值卻有成長，不過，南部旅宿業住宿率確實滑落了15%至18%，交通部正規劃與補助花蓮觀光類似的作法。

賀陳旦表示，花蓮受到地震的影響，導致觀光客下滑，在交通部提出補助方案後，這兩個月已有回升，而受到陸客減少、新南向旅客集中北部地區而受到衝擊的台南、高雄、屏東（大恆春地區）和澎湖等南部地區，交通部也規劃採類似花蓮的補助方案，希望可以刺激當地觀光產業。

賀陳旦說，交通部規劃補助南部地區的住宿費用，但也希望業者要一起配合，因為有人反映台灣的住宿費用高，所以業者自己也降一點，並鼓勵民眾於非假日時間前往旅遊，可享折扣再折扣，增加前望旅遊的意願。

交通部觀光局為協助花蓮地區重振觀光產業，今年6月底前推出國人自由行「3355」旅宿活動，三人以上、19人以下同行，且住宿花蓮達三天兩夜，每人最高可享500元住宿補助。