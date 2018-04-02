飛利浦智能護齦音波震動牙刷新登場

2018-04-02 22:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



根據飛利浦Sonicare Lab 2018年全球報告顯示，台灣僅不到一成的人使用電動牙刷。飛利浦秉持「創新讓生活更美好」理念，推出飛利浦Sonicare智能護齦音波震動牙刷，針對消費者最在意的「潔淨」、「護齦」兩大潔牙效果，以「音波震動」、「超寬幅刷毛」與「壓力感測」三大核心技術，獻上口腔保健解決方案，向國內手動牙刷使用者招手。

現場更請到網球一哥盧彥勳大方分享過去害怕看牙、因牙痛棄賽的經驗，用切身之痛呼籲消費者不只要好好刷牙、更應正確刷牙。

台灣飛利浦健康生活事業群保健產品行銷經理唐珮陵表示，台灣僅9.1%的人使用電動牙刷，遠低於美國的37.4%、德國的 41%，發覺這個落差，進而深入觀察消費者使用需求，研發推出飛利浦Sonicare智能護齦音波震動牙刷，既能幫助消費者達到符合期待的潔牙效果，還能改善刷牙力道過大的不良刷牙習慣，幫助手動牙刷使用者輕鬆轉換使用電動牙刷，讓正在觀望、考慮購入的消費者，輕鬆就能感受飛利浦Sonicare智能護齦音波震動牙刷帶來的潔淨魅力。

唐珮陵指出，飛利浦是台灣音波震動牙刷的龍頭，市場佔有率達六成，目標在新產品推動下，至2025年能夠讓帶動台灣消費者使用電動牙刷佔比上升至15%。

她強調，飛利浦調查消費者在挑選電動牙刷時，最希望能達到的效果為「潔淨」、其次是「護齦」，因此推出飛利浦Sonicare智能護齦音波震動牙刷，使用三大核心技術「音波震動」、「超寬幅刷毛」與「壓力感測」，透過每分鐘31,000次的高震頻，加上刷毛左右擺動達0.5公分的高震幅，帶動口腔內液體產生流體潔力，深入清潔難以接觸的部位，更有效去除牙菌斑，達到潔淨效果；壓力感測裝置則能在消費者刷牙過度用力時，讓牙刷握柄輕微振動，提醒燈也會同步閃爍，提醒消費者的潔牙力道過大，更有效呵護牙齦。