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顏炳立：房市首波出量結束 第二波要出量只能再降價

2018-04-02 14:51經濟日報 記者郭及天╱即時報導

戴德梁行總經理顏炳立指出，過去二年房市第一波成交量是以降價、小宅換取有錢人帶動的，今、明年房市勢必要再降價才能換量，他看好供給短缺的B辦成有錢人的新戰場。

顏炳立表示，過去二年市場成交量回溫，因為多出了2萬戶「不甘不願」的新成屋交屋量，以及靠著所得能力較好的買盤接手，才換取出「回溫」的成交量，然而首波的出量，口袋深的買方多已經出手，房價已廝殺到盡頭，第二波只能朝向所得能力較弱的、再降價，才能換量，今年及明年的成交量才會反應出真實的剛性需求。

顏炳立表示，目前房市「有能力的不買、想買的沒能力」，很多房價都是蛋黃區旁的「被染黃的」，例如中山區外圍、內湖南港等，房價已站不上每坪百萬元。

戴德梁行調查，今年第1季土地市場在全台包括新店央北、桃園中路、高雄中都等重劃區建商搶標下，持續熱絡，連二季突破400億元，今年有機會突破五年新高，達1,300億至1,500億元水準。

顏炳立表示，台北有限的資源在被大量資金、沒有出路的資金在追逐，台北土地是有錢人的玩物，只有降價超過一成才有足夠誘因，讓大型建商跳進去買。中南部建商購地熱絡，中南部土地交易出量都是低檔出量，即是鎖定市場主流買盤所需求的房屋。

他指出，過去台北市B辦因為市場風向改變，不少改為小宅、旅館推出，以致市面上B辦供給減少，造成企業自用辦公樓奇貨可居，特別是早年是精華區的A辦大樓，因為屋齡大而逐漸變成B辦。過去房市「只要某種產品爆量，那個產品的市場就結束」，豪宅、農地、工業皆然，不過B辦產品「無量可爆」，很多市區B辦成交價都每坪90萬元以上。

顏炳立房市建商

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