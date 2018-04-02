膽子大的不少 13%民眾願意與福地為鄰

2018-04-02 09:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



記者游智文／攝影 分享 facebook 清明節將到來，根據中信房屋網路調查，13.5%民眾願意接受住家與福地為鄰，69.5%無法接受，17%民眾表示不一定。

現在高樓層社區常常主打景觀住宅，但有些住宅因為座向的關係，即使住宅不在福地附近，也能從窗外眺望到福地景觀，對於這類有福地景觀的房子，有24%的民眾表示可以接受，並且不會介意遠遠的看到福地，而有51%的民眾表示不能接受，原因在於福地會影響到景觀和風水，另外有25%的民眾表示會看狀況再說。

如果以星座來區分，獅子座的民眾膽子最大，最不介意與福地為鄰；天蠍座的民眾則最不介意住家可眺望到福地。

福地的接受與否因人而異，老一輩的人大都因為風水問題，以及為了避免觸霉頭、宗教考量等原因，不願意居住在福地附近。但近年來由於房價上漲，年輕人買房越來越不容易，加上對於福地的接受程度本來就是個人心理主觀感受，年輕一輩的購屋者對於福地比較不忌諱。

中信房屋副總經理劉天仁表示，隨著捷運的通車、公車系統也越來越便利，福地周邊不再是荒涼一片，如果交通便利、生活機能優良，加上房價較其他區域便宜等因素，一樣可以吸引年輕人前來購屋。

在民眾對於福地是否會影響到房價的調查部份來看，有95.5%的民眾認為福地會影響到房價，僅有4.5%的民眾認為不影響到房價。

劉天仁表示，傳統民俗對於福地的忌諱，對於不在意的買方來說，成了議價的條件。購買福地周邊的住宅，優點在於價格便宜，而且議價空間也比較大，可以減輕購屋者的負擔，但要注意福地附近，或是可眺望到福地的住宅，如果想要出租或轉手出售，可能會面臨承租方或買方較難尋找的問題，轉手出售的等待期間也會較長。